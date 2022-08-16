大咖偷偷清空持股 預言史詩級崩盤將至

新冠肺炎疫情改變全球經濟運作模式，通貨膨脹持續影響民眾日常生活，聯準會強勢升息也引發經濟衰退與停滯性通膨的擔憂。電影大賣空（THE BIG SHORT）原型、傳奇投資人Michael Burry先前多次警告，股市前景相當黯淡，將面臨史詩級的崩盤，沒想到最新資料顯示，Michael Burry已經在近期將幾乎所有的持股（美股）清空，引起熱烈討論。

Business insider報導，美國證券交易委員會周一公布的文件顯示，Michael Burry旗下的資產管理公司Scion Asset Management已經在第二季賣出大部分的持股，僅保留監獄股Geo Group的股票，價值約330萬美元，然而在3月底的資料，該公司持有價值約1.65億美元的11檔股票，一來一往落差相當大。

此事讓人聯想到Michael Burry過去的發言，甚至有投資人認為是不祥之兆。去年下半年，Michael Burry就曾警告，有史以來最大的投機泡沫已經出現，虛擬貨幣與迷因股成為崩盤之母，投資人會蒙受相當於「國家規模」的損失。

今年初，Michael Burry也曾提醒，不要因為短暫的反彈感到興奮，股市的前景其實相當黯淡，史詩級的崩盤即將發生。近日Michael Burry又在推特上表示，市場上仍無法擺脫欣喜若狂的愚蠢感覺，如同網路泡沫破裂之前的狀況。

Michael Burry最為人知的事蹟是在次級房貸爆發前，開始押注次級房貸違約，並在房地產泡沫期間為投資人賺進7.5億美元，書籍與電影大賣空就是以Michael Burry為原型。近幾年Michael Burry則以放空特斯拉與女股神Cathie Wood的Ark Innovation基金聞名，並曾提前在GameStop成為迷因股前就進行投資。

（中時新聞網 郭宜欣）

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