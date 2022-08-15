普丁狠掐能源命脈 歐元區這大國恐先倒下

俄羅斯因為入侵烏克蘭遭到西方國家制裁，該國總統普丁為了報復，開始減少對歐洲國家的能源供應，根據美國財經媒體報導，受能源短缺影響，歐元區已經創紀錄的通膨將繼續走高，預估歐元區經濟衰退的風險上升至60％，達到2020年11月以來最高，歐元區最大經濟體德國首當其衝。

美國財經媒體調查的經濟學家認為，歐元區GDP（國內生產毛額）連續兩季萎縮的可能性，已從先前調查的45％上升至60％，遠比俄羅斯入侵烏克蘭前的20％還要高。值得注意的是，歐盟最大的經濟體德國，是最容易受俄羅斯減供天然氣衝擊的國家之一，最快可能從本季開始，德國經濟將停滯不前。

該項調查認為，俄羅斯的能源威脅，讓歐元區企業和家庭的生活成本加速成長，雪上加霜的是，歐洲嚴重乾旱導致今年夏天河流水位下降，供應瓶頸進一步惡化。

經濟學家更預計，歐元區今年平均通膨率將接近8％，大約是歐洲央行（ECB）目標的4倍，使企業和家庭面臨嚴峻挑戰。

德國聯邦工業聯合會（BDI）先前已將今年德國經濟成長預測從戰前的3.5％下調至1.5％，強調若俄羅斯全面停止天然氣供應，歐洲最大經濟體德國將無法避免經濟走向衰退。

（中時新聞網 邱怡萱）

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