美股逆轉 道瓊突破一條線 觸底反彈在即？

美國股市15日早盤呈現下跌，但盤中跌幅收斂轉而上揚，各大指數終場收高。投資人本週仍持續關注經濟數據和零售業者即將發布的財報。道瓊自4月20日以來首度突破200日移動均線，帶動市場情緒相信已然觸底

道瓊指數漲151.39點或0.45％，收33,912.44點。

那斯達克指數漲80.87點或0.62％，以13,128.05點作收。

標普500指數漲16.99點或0.4％，收在4,297.14點。

費城半導體指數漲9.49點或0.31％，收在3,077.33點。

美股十大明星股多收漲，除亞馬遜、網飛、阿里巴巴ADR小幅下跌外，其餘包括臉書母公司META、蘋果、微軟、谷歌、特斯拉、輝達及英特爾均上漲作收，其中以特斯拉上漲3.10％漲幅最大。

道瓊指數領漲成分股包括美國安進、迪士尼、可口可樂、麥當勞、VISA等漲幅較為明顯，漲幅介於1.24％～2.41％。

半導體方面收紅居多，除艾司摩爾、美光小幅走跌外，包括高通、博通、輝達、德儀、超微均走揚，其中以輝達上漲1.73％漲幅最大。

備受台股投資人關注ADR表現方面，包括台積電、聯電聯袂走揚，中華電信與日月光、鴻海均收跌。

本周投資人持續關注大型零售商財報數據，包括家得寶、沃爾碼、目標百貨將陸續發布。

歐洲股市

中國央行為因應經濟放緩加劇而宣布降息後，投資人衡量主要國家央行政策可能轉向的前景，且密切關注大宗商品價格下滑之際，歐洲股市今天延續上週末漲勢，各國指數小幅收漲。

倫敦FTSE 100指數漲8.26點或0.11％，以7,509.15點作收。

法蘭克福DAX 30指數漲20.76點或0.15％，收在13,816.61點。

巴黎CAC 40指數漲16.09點或0.25％，收6,569.95點。

泛歐指數SOTXX 600漲1.48點或0.34％，收442.35點。

國際油價

中國經濟數據疲軟，加上伊朗核協議談判有望取得突破，緩解了原油市場的壓力，國際油價因此下跌，西德州中級原油9月交割價更是跌破每桶90美元關卡。

紐約商品交易所西德州中級原油9月交割價下跌2.68美元，來到每桶89.41美元。

倫敦北海布倫特原油10月交割價下跌3.05美元，來到每桶95.10美元。

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