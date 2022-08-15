美參眾議員訪台 陸斥竭力挑起兩岸對抗

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台影響仍未消散，美國再有5名參眾議議員14日晚間抵台，並將於15日與總統蔡英文會面。對此大陸駐美大使館批評，訪問團再次證明美國不希望看到台海局勢穩定，不遺餘力挑起兩岸對抗，干涉中國內政，敦促美國國會議員應按照「一中政策」行事。此前大陸外長王毅針對裴洛西訪華，曾警告美方再台灣問題上勿再輕舉妄動。

另外，陸媒引述解放軍有關人士透露，針對美參議員率團竄台，東部戰區可能於其竄台期間，在台島周邊海空域組織強有力的軍事反制行動。

總統府發言人張惇涵14日晚間表示，訪問團成員包括美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey, D-MA）、聯邦眾議員加勒曼帝（John Garamendi, D-CA）、魯文索（Alan Lowenthal, D-CA）、貝耶（Don Beyer, D-VA）及羅德薇（Aumua Amata Coleman Radewagen, R-AS）等，共5位跨黨派國會議員。此國會訪問團將與台灣資深領袖會面討論美台關係、區域安全，貿易與投資、全球供應鏈、氣候變遷，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

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