全球反詐騙組織遭爆12疑點 成員回應了

全球反詐騙組織遭爆12疑點！成員親打臉：很缺德

美國非營利組織「全球反詐騙組織」（Global anti scam org, GASO）日前宣布不再接受援救8月3號起前往柬埔寨的台灣人，並透露救援約60位民眾沒人說謝謝，作家溫朗東因此提出一連串質疑，認為背後有政治意圖。對此，GASO成員之一的陳宏艮出面打臉，直呼溫朗東很缺德。

溫朗東提出12疑點，包括沒有美國政府登記立案文件、首頁是捐錢廣告、網站有大量中國用語轉成繁體中文、臉書說救了60人和官網說救了33人兜不攏等，認為「這是一個疑點重重，難以驗證真偽的組織，許多民眾在罵被詐騙者時，對該組織的訊息全盤接收，渾然不察這背後的政治意圖」。

對此，陳宏艮在PTT發文反嗆，「這群人我願意為他們賭命」，溫朗東一開始說組織沒人露面，他和組員冒生命危險露面澄清後，溫朗東又要求看美國資料，「一揭露不就又曝光一個境外組員的身分了？去查查緬甸亞太園區的勢力有多大好嗎？」指出律師杜家駒已看NGO資料佐證，刑事局國際刑警科科長李泱輯也指出，GASO提供台灣警方情資有效運用、並有實質效果。

陳宏艮說明，GASO首頁會有捐款廣告，是因為沒人力搞公關募款，每個人都有自己的正職工作，大多數成員在處理虛擬貨幣洗錢，只有他和另一個成員處理當地救援部分，美國政府也允許他們設立捐款廣告；沒有人感謝的部分，陳宏艮曬出LINE聊天截圖，「就沒有」，雖然可能是抽樣誤差，但也讓他決心更努力破案。

陳宏艮指出，針對簡體字部分，在防治東南亞電信詐騙的主要受害者都是華人、馬來人，創辦人又是新加坡人，「你不讓她打簡中宣導你要她打什麼？」就算團隊中有大陸人有如何？「就道德水平來看，我覺得溫朗東給他提鞋都不配」；陳宏艮強調，由於資源排擠，GASO今年重心回歸打擊犯罪，所以無法再全力投入人道救援，「只有真正蒐集完整證據抄掉1、2個園區，才有機會真正援救情況危難到連求援都無法的國人」。

陳宏艮透露，近日一名16歲台南少年，歷劫99天才返台，警方說是被當地角頭以賠償機車車損的名義騙去柬埔寨，但GASO協助少年從泰國返台時，少年說是被騙去澎湖做搬運工，並曬出和知名YouTuber「好棒Bump」的聊天截圖證實，陳宏艮直言，「詐騙集團的說法作法2、3天就調整一次, 前陣子流行粗工、搬家、水電等等，現在已經又改了，這有什麼問題嗎？」

（中時新聞網 陳又瑞）

一個個騙太慢了！柬埔寨詐騙新招曝 想一口氣逮「整團豬仔」

柬埔寨詐騙手法日新月異，日前甚至有人受邀去澎湖做水電工，沒想到一下飛機就在柬埔寨。而近日全球反詐騙組織也分享馬來西亞網友的遭遇，懷疑詐騙集團開始將目標從個人改為群體，想一口氣逮到一群「豬仔」。

女網友發文表示，自己的男友是職業舞者，收到來自柬埔寨某公司的訊息，邀請歌手和舞者來表演，不僅有一萬元美金的酬勞，就連住宿和機票也會由公司全權負責。原PO表示，跨國演出的工作其實對於職業舞者來說稀鬆平常，但看到對方是柬埔寨公司，而聯絡電話卻來自「馬來西亞」，讓她心中的警鈴大響，懷疑「可能一個一個人騙太慢了，現在是騙一群人過去」。

該公司甚至提不出完整的公司資訊與文件，讓原PO更不解的是，柬埔寨當地怎麼可能找不到舞者演出，種種跡象都讓她覺得這個邀約相當詭異。果不其然，有其他舞團也收到了類似的柬埔寨工作邀約，且只給2周做準備，可能是「不想給你那麼多時間思考吧！」

原PO表示，雖然無法百分之百確定真實性，「奉勸各位在這個風頭上，真的沒必要為了一萬美元去賭，如果是詐騙，只能說他們手段高超，抓著人性的弱點把你捧到最高，讓你掉進圈套」。

這篇貼文後來被「反全球詐騙組織」臉書粉專轉貼，提醒從事攝影、化妝、舞蹈、魔術等各種娛樂表演的團隊，若有收到類似邀約千萬要小心，這極度可能是最新套路。

（中時新聞網 陳駿碩）

孝子命喪柬埔寨 遺體大腿見「冤」字 母驗屍後淚崩

近來柬埔寨詐騙事件頻傳，台灣、中國大陸等地都有人遭拐賣後被凌虐致死，不過這樣令人髮指的事件，其實早在2019年就存在，大陸一名19歲少年被騙做非法工作，被發現死亡時，大腿上寫著「冤枉、被害」等字，驗屍結果更是讓母親忍不住崩潰大哭。

根據陸媒《南國今報》報導，19歲的吳姓少年來自大陸鄉下，2018年時離鄉到柬埔寨西港，離開前吳男告訴母親，只要賺夠錢就會回國，希望能考個大學再做點小生意。不過事實上，吳男在柬埔寨主要從事線上賭博和詐騙等違法工作，一下飛機護照就被沒收、手機也會被控管，甚至規定活動範只在公司方圓一公里內。

吳媽媽起初相當懷疑兒子的海外工作，因為吳男的工作時間是中午11點到晚上11點，且通訊軟體的帳號也不斷更換，甚至想要請兒子用手機拍下工作環境也遭到打槍。不過即使如此，吳男每月仍固定轉帳4000元人民幣（約17800元新台幣），時間一久吳媽媽也逐漸放下心中的大石頭。

吳男曾在2019年回國，表示因為柬埔寨工作真的很累，以後不會再去了，「那種累不是身體的累，更多的是心累」。不過沒多久吳男就收到公司通知，要他回柬埔寨領取7萬多元人民幣（約新台幣31萬元）的薪水，沒想到下次吳媽媽下次和他碰面時，吳男已經變成一巨冰冷的遺體。

吳媽接獲消息趕到柬埔寨時，在金邊的寺廟裡首次見到兒子的遺體，「蒼白冰冷，瘦得腰都凹出兩個坑」，且身上還有各種傷痕，大腿上更寫著「冤死、被害」四個字，吳媽一眼就認出那是兒子的筆跡，且從柬埔寨警方提供的驗屍報告裡，得知吳男斷氣時胃裡沒有任何東西，疑似生前遭到非人的對待，但當地警方仍將此案以「輕生」結案。

這起案件當時引起重大關注，大陸公安部刑事偵察局代表團會見了西港警察局局長，共同合作打擊犯罪，大規模查緝柬埔寨非法網路賭博，同時，停止頒布網路賭博營業執照，對當地博彩業造成衝擊，成千上萬的博彩工作人員和當地中國人開始撤離，一直到近期柬埔寨詐騙事件捲土重來，這起案件才又再次引起網路討論。

（中時新聞網 陳駿碩）