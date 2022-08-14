市場暗藏未爆彈 華爾街分析師首推5檔股

美國於上周迎來數項好消息，不僅就業市場表現強勁，通膨走勢也稍加放緩，使市場情緒高漲，不過全球經濟仍面臨多項不確定性，美國財經媒體CNBC因此根據金融資訊網TipRanks的資料，整理出華爾街分析師重點關注的5支個股，2家半導體巨擘也名列其中。

榜上有名的半導體大廠為輝達（Nvidia）和美光（Micron），雖然這2間企業於上周陸續調降了財測，但分析師仍看好其前景。美國投資銀行Needham分析師吉爾（Rajvindra Gill）指出，輝達確實面臨許多難題，市場停滯使其不得不調降GPU售價，但該公司的資產負債表相較於同行其他企業更加強勁，有望協助該公司度過難過，且數據中心的龐大需求預計將會推動輝達持續成長。

瑞穗證券的分析師拉凱許（Vijay Rakesh）則看好美光的發展，從長遠來看，DRAM市場預計能成長10%，NAND市場則有望增長28%，隨著成本下降，加上新興科技崛起，拉凱許預期美光能從中受益。

另外3間獲得點名的企業為盛美半導體設備（ACM Research）、Vimeo以及電玩遊戲發行商Take-Two Interactive Software。Needham分析師波頓（Quinn Bolton）指出，下半年中國疫情緩和後，盛美半導體有望增加出貨量，且該公司在中國以外的市場也備受看好。

富國銀行分析師費茲傑拉德（Brian Fitzgerald）則點名影音串流平台Vimeo和遊戲發行商Take-Two Interactive Software，他指出，雖然這2間企業前段時間的股價表現差強人意，但在營運方面各有亮點，未來表現令人期待，他將Vimeo的目標價訂為12美元，Take-Two Interactive Software的目標價則上看185美元。

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