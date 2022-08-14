新興市場債務風險升高

阿根廷央行大舉升息69.5％打通膨已震驚全球，金融業高層分析，有兩大指標顯示「骨牌效應」已經發生，現在不僅阿根廷，整個新興市場都令全球投資人擔心股債的整體投資風險升高，尤其是債券更為明顯。

該金融業高層指出，這兩大指標分別是牛津經濟研究院（Oxford Economics）的統計資料，和今年以來關於新興市場發債規模的統計。

依牛津經濟研究院的統計，目前新興市場長期公債殖利率較美國同年期債息高出8個百分點以上的國家，已從年初的16個增加至23個，整個新興市場的不確定性愈來愈高，而新興國家內部經濟失序，也會導致通貨膨脹更進一步惡化，陷入惡性循環。

再從發債規模指標來看，該金融業高層分析，今年來新興市場發債規模較去年同期大減43％，籌措資金2,635億美元更是2016年來同期最低，顯示新興市場逐漸面臨再融資困難，發債規模大減並非發債國家的資金需求減少，而是投資人不願意買。

他認為，上述兩大指標顯示新興市場債務風險升高的「骨牌效應」已經產生，債務風險升高意味投資風險也跟著升高。

特別是美國通貨膨脹近來逐漸緩和，甚至外界還認為聯準會「緩升息」可能性越來越高，但此時阿根廷背道而馳，竟出現通貨膨脹「加速」惡化的現象，顯示新興市場在美元強勢下貶值，已經變成惡化通貨膨脹的催化劑，該高層分析，近期國際能源價格和糧食價格開始下跌，但新興市場通貨膨脹仍持續攀升，代表其內部經濟、金融秩序已開始失序。