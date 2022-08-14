美加養老基金 加碼中概股

儘管愈來愈多在美上市的中概股正計畫退市或另覓上市地點，但依舊無礙機構投資、參與大陸市場發展的步伐。美國與加拿大養老基金公司先後公布的美股持倉組合報告顯示，截至第二季末，仍大舉增持大陸互聯網企業百度、電商拼多多、知識平台知乎等企業。



美國證券交易委員會（SEC）要求資產管理規模達1億美元的投資機構必須每季披露美股組合持倉報告（SEC Form 13F），也成為外界一窺機構資金動向的窗口。



中國基金報報導，加拿大管理規模最大的養老基金投資公司（CPPIB）最新報告顯示，截至第二季末，前50大重倉股中，大舉增持拼多多25％，增持後持有的拼多多股票市值為3.52億美元。另外，CPPIB第二季也大手筆加倉了百度ADR，加倉幅度高達387％，加倉後持有的百度市值為1.85億美元。



除了中概股企業，CPPIB還公布了兩筆和大陸有關的投資。第一是向私募基金高瓴的房地產機遇基金（HRAOF）投入3億美元，HRAOF主要專注在大陸新經濟相關的房地產專案，如生物科技、資料中心和物流等。此外，第二季CPPIB還向紅杉中國基金和紅杉印度／東南亞基金合計投入了3.33億美元。



至於成立於1932年、美國最大的加州公共雇員養老基金（CalPERS）則在第二季繼續減持科技股。中概股方面，該基金第二季清空了叫車平台滴滴、減持教育機構新東方90％、減持生物醫藥企業百濟神州44％。同期，基金增持知乎116％，增持貝殼146％。



知名大陸私募基金景林資產的報告則顯示，到今年第二季末共持有31檔股票，合計持股市值為22.45億美元，較上一季下降。景林雖在第二季減持貝殼8.78萬股，但仍是美股第一大重倉；京東、網易則位列第二、第三大重倉股，前五大重倉還包括投資大陸互聯網股票的ETF、中通快遞等。另，景林在第二季大舉加倉了滿幫集團、阿里巴巴、拼多多等幾家公司，但減持京東、網易等。