美晶片法恐成虹吸效應 陸專家列6重點

美國總統拜登10日簽署《晶片與科學法》生效，為美國發展半導體提供527億美元資金支持，其中95％資金（500億美元）補貼半導體晶片生產和研發，衝擊全球化垂直分工體系。大陸芯謀研究首席分析師顧文軍指出，晶片法案生效後會形成虹吸效應。中國晶片行業尋找確定性，應對之道需發揮新型舉國體制優勢，強化頂層設計，加強統籌全局。

澎湃新聞13日報導，顧文軍稱，晶片發展需要整個生態、外在條件，如低電價，還需技術人才和市場支持。「原本東亞是最好的晶片生態，但美國也有優勢。比如說美國電很便宜，美國晶片缺乏人才，但這些大廠本身經驗很豐富，一方面前期通過培訓輸出人才，另外自動化替代人力，產線上人力依賴越來越少。」

顧文軍認為，美國推出法案的示範效應，導致各區域相繼出台政策，相互競爭。他說：「美國政策出台後，中國應該根據目前情況做出新的調整、新的安排。我們原有的政策是2014年出台的，現在情況已經有了新變化，需要作出調整來應對。美國原本是市場機制，現在弄了政策扶持，我們國家也需要強化頂層設計來加強統籌全局來進行突破，國產化需要踏踏實實去做。」

芯謀研究報告列出六條建議：1，重視扶持政策的持續性，堅定不移扶持半導體；2，發揮新型舉國體制優勢，強化頂層設計，加強統籌全局；3，以重點企業為扶持核心，做大做強既有主體；4，充分發揮市場作用，加強全球合作；5，堅持底線思維，以時間換空間；6，改善教育提喜，加大國內技術人才培養。

美國晶片政策推出後，相對於產業人憂慮，資本市場反應相對平靜。大陸券商普遍觀點是，美國晶片法案生效後，進一步凸顯中國半導體國產化的必要性、重要性、緊迫性。加強晶片設備、材料、工業軟體等領域國產化。

大陸本土晶圓代工廠中芯國際，在剛出爐的第二季季報中稱，確定的是，積體電路行業需求增長和全球區域化趨勢不變，雖短期有調整，但本土製造長期邏輯不變，對於公司中長期成長依然充滿信心。

（旺報 李文輝）

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