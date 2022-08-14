口紅效應！日用品商推低價品、縮包裝

美國日用品商為經濟衰退做準備，推出不同尺寸產品包裝、民眾負擔得起的新品和低價品，吸引愈來愈精打細算的消費者。

美國第二季國內生產毛額（GDP）季減年率0.9％陷入技術衰退，部份原因是高通膨令民眾減少消費所致。日用品商最新財報顯示因成本上升而漲價後的銷售量增幅有限或下跌。

聯合利華（Unilever）執行長喬安路（Alan Jope）指衰退威脅開始影響消費者信心，改變其消費模式與行為。

寶僑（P＆G）指民眾現在是先用完家裡存貨後才購物並開始轉用其他品牌。其預期本年度整個日常用品產業銷售，從去年度成長5％轉為下跌1％或以上。

從法國食品商達能（Danone）到金百利克拉克（Kimberly-Clark）等高層正監視民眾消費數據，找出對的行銷策略來為可能的衰退做準備。

聯合利華在美國採取結合品牌策略，像把Degree止汗劑和Suave洗髮精組合以優惠價販售同時，讓多芬等部份品牌產品減量但維持原價方式銷售，推出品質有差異性的個人護理用品新品牌，吸引追求優質產品的消費者。

其美國區總裁布萊希（Esi Eggleston Bracey）指其混合策略成功，高端產品能吸引消費者，市場對價格平易近人的產品需求增加。

她指聯合利華跟對手正試圖判斷衰退時可能出現的狀況。例如衰退期間民眾減少衝動性購物，經常透過網路搜尋來計劃其購物清單，因此聯合利華讓其產品介紹在線上更有效地被搜尋到。

許多廠商正以「口紅效應」（lipstick effect）來制定行銷策略。因為衰退時民眾更願意購買自己能負擔的低價品來撫慰心情，因此像卡夫亨氏（Kraft Heinz）和百事（PepsiCo）等不斷推出更多低價品來吸引有預算考慮的消費者。

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