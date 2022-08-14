跟著富豪走 國際精品改至美國中部展店

多年來聚焦中國市場的國際精品名牌，受到中國封控清零政策衝擊，加上德州奧斯汀等新科技重鎮崛起吸引富豪遷入，紛紛轉移陣地到美國開闢新疆土，古馳、香奈兒都往美國中部開新店。

古馳前進俄亥俄州哥倫布（Columbus），香奈兒到密西根州特洛伊（Troy）插旗，愛馬仕進軍佛州那不勒斯（Naples），以往國際精品品牌從未踏足這幾座美國城市。

香奈兒近幾個月在美國新開15家香水美妝精品店，特洛伊門市便是其中之一，今年內還要在伊利諾州橡樹溪（Oak Brook）、田納西州納許維爾（Nashville）等城市再開六家門市。

打算今年稍後在那不勒斯設點的愛馬仕，奧斯汀門市已於最近開張。奢侈品品牌爭相在奧斯汀（Austin）展店，係因這裡成為科技富豪的新聚落，甲骨文、特斯拉等公司陸續進駐設廠和成立辦公室。

隨著亞特蘭大、奧斯汀等城市搖身成美國新科技重鎮，近年來美國富人有從傳統聚落遷往他地的趨勢。奢侈品業者指出，這促成他們改弦易轍，走出紐約、加州等傳統精品集中地另闢市場。

此外國際精品倚賴的中國市場，實施嚴格的防疫封控政策，更強化奢侈品業者投資美國的念頭。奢侈品品牌在中國的營收，明顯受到清零措施的拖累，即便上海等大城解封，精品業主管擔心封鎖噩夢會重演。

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