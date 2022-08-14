美猴痘疫情蔓延！全球首破萬例國家

傳染病猴痘的疫情，在部分國家傳播速度加劇，美國已經累計突破1萬例，成為全球第一個猴痘破萬例的國家。而由於美國的猴痘疫苗短缺，現在包括美國人在內等上千人，紛紛湧入加拿大第2大城蒙特婁要來接種疫苗。

人群排成長長隊伍，在醫院外排隊等待接種猴痘疫苗，只因美國感染猴痘累計病例超過10,392例，是國際間第一個破萬例的國家，猴痘病例佔全球三分一。

美國首席防疫專家佛奇表示：「我們對猴痘有很多了解，但對於這場特殊爆發，我們有許多未知的細節。不僅在美國，範圍涵蓋全球。」

正因美國的猴痘疫苗短缺，傳出包括美國人在內等上千人湧入加拿大第2大城蒙特婁打疫苗，只因蒙特婁日前決定開放所有自認屬於高風險族群者可接種疫苗。而眼前猴痘疫苗的短缺，確實也使美國當局相當頭痛。

白宮猴痘應對協調員Bob Fenton說：「FDA已發布緊急使用授權EUA，允許醫療保健者使用Jynneos疫苗等替代給藥方案。」

JYNNEOS疫苗在美國被批准用於天花以及預防猴痘，但不斷蔓延的猴痘疫情，迫使衛生官員提出”省著用”新策略，考慮將一瓶疫苗再分成小包裝，也就是原來提供一位成人施打的份量，要分給五人使用，希望盡快壓抑住疫情。

舊金山市長London Breed表示：「我們宣布進入緊急狀態，是為了敲響警鐘，明確表示我們迫切需要更多疫苗。」

在巴西屢傳多起猴子遭人為攻擊，甚至毒殺事件，亂象頻頻！讓世衛組織WHO不得不開口強調猴痘疫情與猴子本身無關聯。不過單就病例數而言，巴西累計逾1,700例，加拿大、英國、西班牙等國也均破1~4千例不等。如何防堵猴痘再擴大，如今成為各國政府的當務之急。

（非凡新聞／綜合報導）

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