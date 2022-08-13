美國通膨有多慘? 美媒:每月多花2萬元

美國日前公布7月消費者物價指數（CPI），超乎市場預期降溫，雖然較前值9.1%也下降許多，但8.5%的年增率仍距離聯準會（Fed）2%的通膨目標差距甚遠。共和黨聯合經濟委員會（Joint Economic Committee Republicans）數據顯示，在數十年最具威脅的通膨中，美國一般家庭平均每個月增加717美元（折合新台幣約2萬1000元）的支出。

福斯新聞報導，面臨汽車、租金和食品等各種物價上漲的挑戰，美國政府採取緊縮性財政政策，以緩和整體需求抑制通膨，雖然7月CPI數據顯示通膨出現緩和，但8.5%的年增率仍處於數十年來高點。

共和黨JEC在4月開始追蹤美國各州通膨情勢，觀察美國家庭日常開銷。而監測的方式則是透過相同商品和服務價格，以今年7月和2021年1月做對比，當時通膨率為1.4%。

結果顯示，儘管6月至7月增幅放緩，但從去年1月迄今，物價漲幅已經達13.3%。美國一般家庭7月平均增加了717美元的支出；假設通膨即起止漲，從去年8月至今年7月期間，也已經使一般家庭多負擔8607美元。

7月CPI增幅放緩，主要是因能源價格大幅下降。至於美國人最直接感受物價波動的食品價格，7月上漲1.1%，為連續7次漲幅超過0.9%；依細項劃分，麵粉、雞蛋和馬鈴薯都漲4%以上，麵包、咖啡漲逾2%。

美國會計師事務所RMS首席經濟學家布魯蘇拉斯（Joe Brusuelas）表示，食品價格持續上漲，雖然大宗商品和能源價格的回落值得高興，但住房成本及食品價格的上升，仍會持續拖累家庭可支配收入。

（中時新聞網 蔡宗倫）

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