白宮官員：近日公布美台貿易談判路線圖

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪台後，引發大陸連日在台海進行大規模軍演，令區域形勢高度緊張。美國白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）於美東時間12日表示，美軍將在未來數周通過台灣海峽，執行航行自由；此外，美方還將在未來數日公布「美台貿易談判路線圖」。

綜合美媒13日報導，為抗議裴洛西訪台，大陸連日對台灣周邊舉行軍事演習，也對美國祭出八大反制措施，包括切斷氣候和軍事領域的溝通管道。對此，坎貝爾批評陸方反應過度，裴洛西的訪問符合美國政府的一個中國政策，並非史無前例，「這是中國的藉口，對台灣進行加緊施壓，試圖改變現狀，危害台海及更廣泛地區的和平與穩定」。

坎貝爾強調，美國評估大陸對台灣施壓將持續數周，甚至數個月，面對大陸不斷破壞和平穩定的作為，美方會持續採取冷靜與果斷步驟以維護和平穩定，並依據長期政策支持台灣。「美方會持續在國際法允許範圍內飛行、航行與行動，以符合對航行自由的長期承諾，包括在未來數週內，通過台灣海峽進行標準的空中與海上通行」。

另外，坎貝爾也表示，將繼續按照美方一個中國政策深化與台灣的關係，包括繼續推進雙方的經貿關係，「我們將有一套具有雄心（ambitious）的貿易談判路線圖，未來幾天就會公布。」

台美今年6月1日在華府宣布啟動「21世紀貿易經濟倡議」，雙方希望以具體方式深化經貿關係，行政院高層近日曾表示，此一重要倡議將於8月底前進入實質談判階段。在談判的11項議題當中，貿易便捷化、農業合作、數位貿易是可望最先取得共識的項目。

延伸閱讀

中美達共識 11月G20峰會期間舉行習拜會

與拜登互別苗頭! 傳習近平下周訪問沙國

習拜通話 嚴詞交鋒台海議題

日前雙邊通話 習：無意與美開戰