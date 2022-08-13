道瓊收漲424點 標普那指周線連四紅

美國本周稍早公布通貨膨脹趨緩，提振投資人信心，美股今天收紅，標準普爾500指數及那斯達克指數周線連續四周走揚。

道瓊工業指數終場上漲424.38點，或1.27%，收在33,761.05點。標準普爾500指數上漲72.88點，或1.73%，收在4,280.15點。以科技股為主的那斯達克指數上漲267.28點，或2.09%，收在13,047.19點。費城半導體指數上漲89.147點，或2.99%，收在3,067.842點。

台股ADR僅中華電信獨弱。台積電ADR上漲 1.50%；聯電 ADR上漲 2.69%；日月光ADR漲 3.23%；中華電信ADR 跌 0.10%。

根據CNBC統計，標準普爾500指數本周上漲3.26%，創下自 2021年11月以來最長的單周漲幅，那斯達克指數上漲3.08%，皆為連續第四周上漲；道瓊工業指數本周上漲2.92%。

歐洲股市同樣收紅，倫敦FTSE 100指數上漲34.98點或0.47%，收在7,500.89點。法蘭克福DAX 30指數上漲101.34點或0.74%，收在13,795.85點。巴黎CAC 40指數上漲9.19點或0.14%，收在6,553.86點。

延伸閱讀

分析師：未擺脫高通膨 Fed將維持鷹派

房價狂飆 美Q2獨棟衝破40萬美元

英Q2經濟陷萎縮 衰退逼近