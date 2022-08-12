通膨削減法案奪勝 拉抬拜登聲勢

美國眾議院預計12日通過規模4,300億美元的「通膨削減法案」，此法案將針對大企業加稅來籌措財源，以達到降低民眾醫療成本與減緩氣候變遷速度的目標。此法案的通過被視為美國總統拜登任內一次重大勝利，同時協助拉抬民主黨11月期中選舉選情。

民主黨表示，新法案有助於縮減聯邦預算赤字、減少國內溫室氣體排放量、提高聯邦醫療保險藥物議價能力，同時確保企業與富人繳納更多稅款。該法案獲眾院通過後，便會送交拜登簽署生效。

此法案聚焦於企業徵稅、醫療平等與氣候變遷三面向。在稅改方面，政府將針對年獲利逾十億美元的企業實施15％最低企業稅率，同時對於企業實施庫藏股課徵1％特別稅。

在醫療平等方面，新法案將允許聯邦醫療保險自2026年起有權與製藥公司就特定處方藥價格進行談判，且自2025年起民眾每年自費金額不得超過2千美元。中低收入民眾疫情期間享有的健保補貼也將延長三年。

新法案也將撥款數千億美元以補貼投資與生產再生能源的企業，同時協助工廠升級設備以製造電動車或低碳經濟所需產品。

對於購買電動車與省電產品的民眾或家庭也將給予抵稅優惠。

據國會預算辦公室（CBO）先前估算，此法案將支出4,330億美元，但未來十年內可望為國庫帶來7,390億美元進帳。

部分共和黨議員反對此案。他們認為，提高企業稅可能扼殺工作機會，提高政府支出則會推升通膨。製藥業也警告，新法案允許政府協調藥價，這將導致他們研發經費下滑，新藥發明速度減緩。

路透／益普索（Ipsos）最新調查顯示，拜登本周支持度攀升至四成，此為6月初以來最高，顯示晶片法案在內的立法勝利為他加分不少。

數據顯示，約半數（49％）的美國民眾支持通膨削減法案。其中民主黨員支持比重達69％、共和黨員支持占比約34％。此法案最受歡迎的部分是允許政府協調藥價，高達71％受訪者贊成此舉。