不只能源危機 氣候風險恐蒸發數百兆美元

戰爭為歐洲能源帶來不確定性，北溪一號削減對歐天然氣輸送，引發該地區能源危機，但專家表示，相較之下，極端氣候所帶來的經濟損失，可能比能源危機還要嚴重，因此強烈呼籲針對氣候變化問題採緊急行動應對。

路透社報導，歐洲太空總署（ESA）署長阿施巴赫（Josef Aschbacher）表示， 今夏高溫和乾旱是歐洲地區主要極端氣候表現，河流乾涸、溫度上升和不斷的熱浪，這些氣候變化正對農業等產業造成損失。

在法國、西班牙、英國等地都深受極端高溫的影響，包括湖泊創紀錄水位新低、長期乾旱導致野火焚林。阿施巴赫坦言，能 源危機是該關注，但比起氣候變化所帶來的影響，後者問題更大，且必須趕快解決。

ESA的哥白尼計畫「哨兵3號」衛星測量近幾周「極端」地表溫度，英國超過攝氏45度，法國攝氏50度，西班牙則來到攝氏 60度。 阿施巴赫說，整個生態系統變化的非常快，比科學家幾年前預期的還要快上許多，乾旱、火災和暴風雨等結合，都是明顯氣 候變化的跡象。他說，伴隨溫度的變化，暴風也變得更加強烈，「颱風的風速及破壞力都比以前強大許多」。

阿施巴赫最後警告，如果不對今年的氣候變化提高警覺，本世紀可能有數百兆美元的損失。

（中時電子報 蔡宗倫）

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