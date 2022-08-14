紐約最時尚垃圾！塑膠袋變7千元名牌包

你隨手丟掉的塑膠袋，竟能變成台幣7千元的名牌包！這是紐約的皮革製造商達巴格（Pierre Dabagh）的突發奇想，把塑膠袋作為編織原料，放進大型織布機裡，就能織成塑膠布再做成包包，成功站上時裝周伸展台，而台灣有一群研發團隊回收後製成再生原料，變身成可肩背的忘記袋，還有可以打開來沖洗方便收納的吸管。

達巴格表示：「我們將把紐約市的所有垃圾回收到這個美麗的豪華包中，每個包使用95個一次性塑膠袋。」

表面有亮面的凹凸質感，以鮮豔的布料包邊做成肩背的長提袋，很像一般購物袋，但仔細看會發現，一條條的織紋，竟然全由塑膠袋組成，一個售價最高將近250美元，約合台幣7,000元，幕後推手是紐約皮革製造商達巴格，他來自35年歷史家庭式的皮革工廠。達巴格說：「這是我用皮革廢料和殘餘物製成的地毯，在裁剪室的地板上，我想如果我可以用皮革做這個，為什麼我不能用塑料做這個。」

紐約從2020年3月起禁用一次性塑膠袋，但市面上仍有大量塑膠袋流通，於是他開始收集，倉庫裡堆滿了垃圾塑膠袋，連他自己都覺得瘋狂。達巴格說：「我們有大約22個裝滿塑料的垃圾袋，這些塑膠袋是我們在過去六個月裡收集的，幾乎沒有什麼東西是我們不用，從泡泡紙到從重型塑料薄膜到麵包包裝，甚至從服裝公司運送服裝包裝。」

把塑膠袋裁剪成長條狀後，再把它融接成一長串，像線一樣，放進大型織布機裡，就這樣手工織成一大塊的塑膠布。

手工縫上亮色的包邊，再縫上logo就華麗變身，平常隨手丟掉的塑膠袋，竟然變身成7千元的名牌包，這樣的定價似乎太高，但他說是反應成本。達巴格說：「成本真正反映了它的製作過程，織布機和手工製作，你知道僅編織過程就非常耗時，這要花費很多工資，尤其是在紐約市。」

沒想到成功在紐約環保時尚周亮相，加上時尚業開始正視永續議題，連運動品牌、高級時裝品牌，都找他合作，兩年以來業績成長到已占營收一成，2021年營收比前年同期增加兩倍，他驕傲地說，這是紐約市最好看的垃圾。

台灣也有許多業者投入減塑行列，這個成立3年的研發團隊，回收使用過的塑膠袋，將它分類、粉碎成為塑膠碎片，加工再製成塑膠粒，透過減少一次性塑膠袋的需求量，達到減塑的目標。

A.P.P.計劃主持人顏宏霖指出：「每做一個袋子，就可以幫台灣省了50公克的塑膠垃圾，我們鼓勵大家至少一個袋子用100次，是不是就減少99個，本來應該要被丟掉的袋子，這樣就變成塑膠用量變成百分之一。」

用再生原料製成的一系列有趣的忘記袋，以紅白塑膠袋為設計發想，能直接當作肩背環保袋，裡面還創造了暗袋，剛好可以擺放飲料，不會傾倒，折疊後跟錢包差不多大小，用魔鬼氈貼片輕鬆固定，放在口袋裡方便攜帶，黃色的忘記袋，上面印了鳳梨，最受日本客青睞。顏宏霖說：「加入一些購物袋的功能，就可以側背，或者是裡面可以放一些小格層可放飲料杯，讓使用者比較好使用的袋子，會不會有這個解法，讓大家更想要用這個東西。」

而吸管有如變魔術，從捲曲變長條狀，創新使用醫療級的PP材質，側邊以夾鏈袋的結構，能直接打開吸管清洗，搭配專利扣具捲捲罐，能捲起收納隨身攜帶，夢幻的糖果色系，跟宇宙明星BT21聯名，要吸引年輕族群一起加入減塑行列。

顏宏霖說：「怎麼樣能讓一支吸管，一樣像袋子一樣用好幾次，你還可以方便攜帶，讓你第一可以打開洗，然後第二還可以捲起來，就是收納在罐子裡。」

透過改良塑膠品的機能，提高民眾重覆使用的意願，就能減少塑料的產出，讓民眾使用起來多了一份環保的時尚與潮流。

（黃梅琴、林秋強/綜合報導）

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