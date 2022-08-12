市值+權重 蘋果拿下雙冠王

外媒報導，截至本周二蘋果公司的股票市值達到2.7兆美元，占標普500指數權重達7.3%，成為該指數有史以來最重量級的個股。

近40年來，隨著美國經濟發展的不同階段，標普500指數的權重冠軍分別為1980年代的IBM（當時市值960億美元、權重6.4%）和AT&T（當時市值470億美元、權重5.5%）、1999年底科技泡沫時期的微軟（當時市值6,147億美元）、2000年底的奇異（當時市值5,000億美元、權重4%）、2008年的埃克森美孚（當時市值4,060億美元、權重5%）。

蘋果在推出iPhone手機後，其市值在2010年超越微軟。而微軟上一次從蘋果手中搶回市值王寶座，已經是去年5月的事。

周四蘋果收跌0.44%，為168.49美元，市值2.71兆美元。微軟收跌0.74%，為287.02美元，市值為2.14兆美元。

報導亦指出，與標普500指數歷來所有成份股相比，蘋果是最會賺、也最大方回饋股東的公司。

蘋果第三財季（截至6月25日）淨利年減10.6%，為194億美元。其第一財季淨利年增20%，為346.3億美元，第二財季淨利年增6%，為250億美元。

市場預估蘋果本財年（截至9月底）全年淨利可望逼近1,000億美元。

該消費電子巨頭周四發放股利37億美元，讓股神巴菲特的波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）一天就進帳2億美元。波克夏持有 9.15億股蘋果股票，是蘋果的第三大股東。

（時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電）

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