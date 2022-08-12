日媒：安倍國葬 成中日關係試金石

解放軍日前對台軍演，5枚常規導彈落入日本專屬經濟海域（EEZ），引發日方強烈抗議，原定4日舉行的中日外長會談告吹。日本10日內閣改組，日相岸田文雄重申，雙方將透過對話，努力構築具有建設性且穩定的關係，至於是否舉行元首會談，他強調保持「開放」的態度。

日媒11日分析指出，日本政府仍在摸索對話的機會，而北京是否派人參加9月27日的安倍國葬，將是觀察今後雙邊發展的「試金石」。

日本《產經新聞》報導，對於如何與北京互動的問題，岸田10日晚間在記者會上表示，中方常規導彈落入包含EEZ的日本近海，涉及國家安保及國民安全的問題，日方當時已對中方強烈譴責、抗議，並要求立刻停止軍演。他重申，台海和平穩定是國際社會安全繁榮不可或缺的要素，希望透過對話和平解決相關問題。

岸田強調，對北京將主張應當主張者，並且強烈要求負責任的行動，透過對話就共同議題進行合作，雙邊努力構築具有建設性且穩定的關係。當被問到是否舉行中日元首會談時，他則說，現在尚未做出任何決定，但對於和北京展開對話，日本政府時常保持「開放」的態度。

日本外相林芳正獲得留任，在對中政策上與岸田口徑一致，強調構築具有建設性且穩定關係的重要性。日本時事通信社分析指出，林芳正將繼續推展其標榜的「新時代現實主義外交」，中日關係因台灣情勢緊張化而轉變，重建雙邊關係是目前最大的難題。

報導表示，東京仍在進一步摸索雙方對話的機會。9月29日適逢中日邦交正常化50周年的日子，北京是否派要人參加在前2天舉行的日本前首相安倍晉三國葬，將是觀察今後發展的「試金石」。

另外，對於日本改組新內閣，大陸外交部發言人汪文斌10日表示，中方重視中日關係，希望日本新一屆內閣與中方相向而行，推動兩國關係沿著正確軌道健康穩定發展。

（旺報 朱紹聖）