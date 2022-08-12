俄烏戰火推升糧價 逾60國扛經濟重擔

俄羅斯侵烏使全球糧食供應惡化，導致糧食價格一度衝高，根據美國政治新聞網站Politico的報導，全球有超過60個國家難以負擔農產品進口的費用，甚至有部分國家面臨債務違約風險。

今年2月俄烏戰爭爆發後，聯合國便於3月成立了全球危機應對小組（Global Crisis Response Group，簡稱GCRG），以提供能源、金融危機和食品產業相關的政策建議，根據該組織的文件，他們目前正關注全球數十個國家，包括哥倫比亞、馬拉威、巴基斯坦和緬甸等國，由於進口成本攀升、許多國家貨幣貶值，各國難以負擔進口糧食的費用。

該文件也指出，食品價格上漲讓許多國家面臨困境，尤其貧困人口更是難以取得營養食品，包括拉丁美洲的哥倫比亞、厄瓜多，以及非洲的剛果、查德、肯亞、馬拉威，還有中東的伊拉克皆面對這樣的窘境。

另外，在巴基斯坦、緬甸、秘魯等國，由於物價上漲速度持續加快，越來越多的民眾必須為民生必需品支付高昂的費用。為了進口糧食，約有12個國家的政府已接近債務違約的邊緣。

過去數個月，土耳其積極地在俄羅斯和烏克蘭之間斡旋，並於7月和俄國達成協議，解除俄羅斯對烏克蘭黑海港口的封鎖，讓該國得以重新出口糧食，烏國於本月1日出口了自戰事爆發以來的第一批穀物，不過遭到買家以延誤為由拒收，路透社報導指出，載運這批糧食的船舶將會在土耳其卸下1,500噸的玉米，並將其餘的穀物運往埃及。

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