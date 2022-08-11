戴琪：對中經貿將採務實新做法

美國貿易代表戴琪於美東時間10日指出，未來在對中經貿領域上，將採取全面務實的新做法，尤其針對不公平經貿行為。她表示，多年對話和爭端並沒有帶來實質改革，「不能坐等中國改變」。

美國等西方國家多年來，一直詬病中國的補貼政策，認為中方以國家力量支持產業在全球削價競爭違反市場經濟，傷害各國的產業發展。

綜合外媒11日報導，戴琪在美國鋼鐵工人聯合會（USW）拉斯維加斯年會上發表演說時指出，中國以國家支持的工業政策，損害了美國的繁榮、打壓美國工人的權利，並削弱環保標準，對美國鋼鐵生產和就業傷害巨大。

戴琪表示，中美多年的對話和貿易爭端，未帶來有意義的改革，美方不會坐等中國自己改變，美國需要採取一種全面、嶄新、務實的新做法，包括近日通過527億美元的晶片法案等措施，投資在美國工人和基礎設施，以及持續與美國盟友合作，從而形成對中國的統一戰線。

戴琪強調，她將盡力運用其手上掌握的工具，讓中國負起責任，以免其他本土行業有相同遭遇。她向工會承諾，美國的貿易政策將不再忽視工人需求及美國國內投資，工會的意見會在決策中占實質性地位。

報導稱，戴琪一直美國是對中國關稅議題上的強硬派，她此前主張保留關稅，當作迫使中國改變經濟政策的談判以及戰略性籌碼。此外，USW和其他工會亦主張繼續對中國商品徵收關稅，以幫助為美國工人創造公平的競爭環境，並減少美國對中國供應商的依賴。

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