中國中東歐機制僅剩14+1 一日痛失2盟友

繼立陶宛去年退出中國中東歐合作機制後，拉脫維亞與愛沙尼亞於周四（11日）接連宣布退出，至此波羅地海三國皆已全部退出中國中東歐合作機制。

由於中國拉高對台軍事壓力，且在俄羅斯侵烏後依舊與俄國保持友好，西方國家對此抨擊聲浪不斷，尤其波羅地海三國緊鄰俄羅斯，對於俄羅斯的擴張行動始終保持警戒。

立陶宛在新冠肺炎疫情期間與台灣維持友好關係，曾捐贈疫苗援助台灣，去年底我國在立陶宛開設代表處，不僅是相隔18年首次在歐洲設處，也是繼索馬利蘭之後我國第二個以「台灣」冠名的代表處。然而，立陶宛的友台政策引發中國外交部多次抗議，去年5月，立陶宛表示「與北京的合作幾乎沒有帶來好處」，因此退出了中國中東歐機制。

周四，拉脫維亞外交部也指出，繼續參與這項合作機制已不符合該國在當前國際環境下的戰略目標；拉脫維亞與愛沙尼亞皆在聲明中表示，將會繼續與中國建立具有建設性且務實的關係，但同時也會依循以國際規則為基礎的國際秩序以及人權價值。

中國中東歐機制成立於2012年，匈牙利、捷克、希臘、波蘭、羅馬尼亞等國皆為會員國。不過，捷克外交部曾於今年5月表示有意退出該機制，由於中國承諾的一系列投資項目未果，且政府對中國5G電信科技提出警告，捷克對於中國中東歐合作機制已經漸失興趣。