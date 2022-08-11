科技股尾盤回落 標普那指收黑

隨著美國7月消費者物價出現降溫後，最新公布的7月美國生產者物價指數（PPI）也出現疫情爆發以來首次下滑的紀錄，年增幅低於市場預期，暗示通膨出現觸頂跡象，緩解市場擔憂聯準會激進升息的憂慮。

此外，國際油價走揚，推升能源股走勢，科技股早盤強勢，然隨著美債殖利率反彈，尾盤表現不佳，美股四大指數11日除道瓊力撐平盤收紅外，包括那指、標普、費半終場收黑。

道瓊指數漲27.16點或0.08％，收33,336.67點。

那斯達克指數跌74.89點或0.58％，以12,779.91點作收。

標普500指數跌2.97點或0.07％，收在4,207.27點。

費城半導體指數跌10.01點或0.34％，收在2,978.70點。

美股十大明星股多收跌，除英特爾、阿里巴巴ADR上揚外，其餘包括臉書母公司META、亞馬遜、蘋果、微軟、谷歌、特斯拉、輝達及網飛均收跌，其中以特斯拉挫2.62％跌幅最深。

道瓊指數領漲成分股包括卡特比勒、雪佛龍、迪士尼、陶氏、摩根大通、旅行家集團漲幅較為明顯。

半導體方面漲跌互見，扣除英特爾、輝達，包括高通、美光及聯電均走揚，博通、德儀、艾司摩爾及超微均收黑。

備受台股投資人關注ADR表現方面，包括台積電、聯電、中華電信與日月光、鴻海均收紅，其中，鴻海ADR上漲2.78%最為明顯。

全球娛樂龍頭迪士尼10日發布上季財報傳喜訊，旗艦影音串流平台Disney+的訂戶增幅超出預期，旗下三大串流服務總用戶數達2.21億，正式超車網飛（Netflix）躍為全球串流媒體新霸主。但Disney+同時宣布漲價，無廣告訂閱服務調漲38％。

根據勞工部11日公布，拜能源價格下跌所賜，7月PPI月減0.5％，此為2020年4月以來首見下滑，也就是宣告新冠肺炎為流行病的次月。反觀6月PPI為月增1％，經濟學家原預期7月數據月增0.2％。

7月PPI下滑主要因為能源價格下降。排除波動較大的食品、能源和貿易服務類別後，7月核心PPI月增0.2％，低於6月的月增0.3％。與去年相比，核心PPI年增5.8％，低於6月的年增6.4％。

美國最新數據呈現通膨降溫，令外界猜想聯準會（Fed）是否會放慢升息，但決策官員們強調，仍將維持升息，部分官員甚至預料明年利率要升至4％。

國際能源總署（IEA）11日發布最新月報指出，歐洲夏季異常高溫與價格高漲的天然氣供應短缺，促使各國發電站改採燃油發電，而這將推升石油需求成長。但石油輸出國家組織（OPEC）抱持不同看法，同日以全球經濟成長放緩為由調降石油需求預測。

歐洲股市

倫敦FTSE 100指數跌41.2點或0.55％，以7,465.91點作收。

法蘭克福DAX 30指數跌6.42點或0.05％，收在13,694.51點。

巴黎CAC 40指數漲21.23點或0.33％，收6,544.67點。

泛歐指數SOTXX 600漲0.28點或0.06％，收440.16點。

國際油價

國際能源總署（IEA）上調今年石油需求成長預測，因天然氣價格飆高導致部分用戶改用石油，國際油價今天每桶上漲超過2美元。

紐約商品交易所西德州中級原油9月交割價上揚2.41美元或2.6%，來到每桶94.34美元。

倫敦北海布倫特原油10月交割價上漲2.20美元或2.3%，來到每桶99.60美元。

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