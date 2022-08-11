2年來首下滑 美7月PPI月減0.5%

繼7月消費者物價降溫後，美國生產者物價漲勢也出現緩和跡象。最新經濟數據顯示，7月生產者物價指數（PPI）月減0.5％，創下疫情爆發以來首次下滑紀錄，且年增幅9.8％亦低於市場預期，意味著美國通膨已經觸頂，緩解聯準會（Fed）激進升息憂慮。

受此激勵，美股三大指數11日同步走高，道瓊工業指數揚升0.7％，或200多點，報33,566點。標普500指數亦上漲0.7％，那斯達克指數上揚0.8％。

根據勞工部11日公布，拜能源價格下跌所賜，7月PPI月減0.5％，此為2020年4月以來首見下滑，也就是宣告新冠肺炎為流行病的次月。反觀6月PPI為月增1％，經濟學家原預期7月數據月增0.2％。

與2021年同期相比，7月PPI年增9.8％，創下2021年10月以來最低紀錄，且大幅低於6月的年增11.3％，和市場預期的年增10.4％。

7月PPI下滑主要因為能源價格下降。排除波動較大的食品、能源和貿易服務類別後，7月核心PPI月增0.2％，低於6月的月增0.3％。與去年相比，核心PPI年增5.8％，低於6月的年增6.4％。

7月生產者與消費者物價皆顯露降溫跡象，可增添市場信心，強化聯準會升息步伐可望稍稍放緩的期望。

美國勞工部甫於10日公布，7月消費者物價指數（CPI）年增8.5％，明顯低於6月創下的逾40年高點9.1％。CPI升幅減弱亦反映能源價格下降，美國汽油價格在初夏跨越每加侖5美元紀錄後，目前已跌破4美元關卡。

美國與高通膨奮戰超過一年，聯準會在6月與7月例會接連升息3碼，本周的通膨數據可望讓聯準會官員放慢升息步伐。市場預期聯準會9月20與21日的例會可能升息2碼。

聯準會自3月展開升息循環以來，迄今共升息225個基點。