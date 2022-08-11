晶片業搶1.5兆補助 陸專家1句爆美陰謀

美國總統拜登9日簽署生效的《晶片和科學法案》總額高達2,800億美元，其中提撥527億美元獎勵晶片業者在美國研發和製造，而只要接受補貼的企業，10年之內不得在大陸投資。對此，大陸專家表示，美國希望保持自身技術優勢，對晶片流通實施更多限制，拉攏他國阻止中國大陸獲得更先進的晶片產品和技術；同時，美國欲在「晶片霸權」下，利用晶片產業達到其目的，並進行「政治要挾」。

美國晶片法案將提供527億美元（約台幣1.5兆元）設廠補助，獎勵美國晶片生產，但獲得補助的半導體業者，10 年內不得在中國大幅擴展28奈米以下先進晶片產量，一旦違反規定，要全額退還美方補貼。該法案並將在未來10年挹注約2,000億美元以加強科學研究，提升對大陸的競爭力。

美國政府為何對半導體製造業大手筆砸錢，背後究竟有何盤算？《中新網》報導，大陸社科院美國所研究員劉衛東受訪時表示，美國希望保持自身技術優勢，對晶片流通實施更多限制，拉攏他國阻止中國大陸獲得更先進的晶片產品和技術；同時，美國欲在「晶片霸權」下，利用晶片產業達到其它目的，從而進行「政治要挾」。

目前，美國正面臨晶片短缺問題，包括汽車、家電、武器等均受到衝擊，數以千計的汽車和卡車正停在密西根州東南部等待晶片。

專家指出，蓋半導體新廠需要數年時間，該法案難解燃眉之急。

劉衛東強調，對企業來說，真正能夠影響他們銷售行為的是市場。而拜登政府現在卻加入政治性因素，希望藉其霸權地位，脅迫企業「選邊站」，只會擾亂全球供應鏈。

美國智庫戰略國際研究中心還指出，在復雜和高度依存的全球價值鏈中，中美半導體企業已深度融合，若要使供應鏈完全本地化，將付出巨大的經濟和技術成本。因此，全球半導體產業硬要完全「脫鉤」是非常不切實際的做法。

中國貿促會、中國國際商會也齊聲反對晶片法案。在聲明中強調，美國晶片法案旨在增強美國在晶片領域優勢，與包括中國在內的「關注的任何國家」展開不公平競爭，這將加劇半導體產業的全球地緣政治競爭，阻礙全球經濟復甦和創新增長。

聲明還痛批，晶片法案歧視對待部分外國企業，凸顯美方意在動用政府力量強行改變半導體領域的國際分工格局。除了影響全球晶片產業鏈、供應鏈的優化配置和安全穩定，擾亂各國企業在遵循基本市場規律下正常的經貿及投資活動，與全球工商界希望加強交流合作的普遍願望背道而馳。

（中時新聞網 吳美觀）

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