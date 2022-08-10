美取消對中關稅？傳拜登因台海問題動搖

美國媒體曾於七月初報導指出，拜登政府可能很快會宣布取消對中關稅，以應對當前的高通膨危機，不過路透社10日援引消息人士指出，近來中國頻頻在台灣附近進行軍事演習，此舉已經使拜登政府重新調整了想法。

美國前總統川普（Donald Trump）執政時期，因不滿中國政府對美國農產品的購買進度緩慢，因此於2019年宣布對中國輸美商品加徵關稅，而拜登政府上任以來也沿用此項政策，然而通膨近來逐步攀升，要求撤除對中關稅的聲浪也隨之而起。

美國政府官員透露，為了抑制通膨，數個月以來，拜登的團隊尋找各種減輕對中關稅的可能性，包括取消部分商品的關稅、對於可能徵收額外關稅的商品發起301調查，以及擴大排除清單等。

該官員表示，拜登目前仍未就此事作出決定。另一位政府消息人士則透露，他認為台海情勢已經改變了一切。

路透社報導指出，取消關稅或強化關稅等措施目前處於次要地位，最令人關注的其實是關稅排除清單。美國貿易代表署（USTR）於今年3月宣布恢復對中國352項產品的關稅豁免措施，不過豁免的規模遠低於外界預期，消費電子、汽車、航空等產業皆呼籲，在當前成本上漲且供應緊張的局面下，拜登政府應取消對中關稅。

不過，美國鋼鐵工人聯合會（United Steelworkers）以及其他四個代表美國主要鋼鐵生產商的組織則持相反意見，這些團體敦促拜登政府保留川普時代的鋼鐵關稅，以確保公平的貿易環境並減少美國對中國供應商的依賴。

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