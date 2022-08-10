通膨降溫 美股齊揚 台積ADR漲4％

美國7月消費者物價指數（CPI）年增8.5％，自6月的9.1％放緩，顯示美國通膨開始降溫，振奮多頭信心，市場預期聯準會鷹派升息步伐可望調整，恐慌指數VIX近四個月來首度跌破20，美股四大指數全線走揚，道瓊指數大漲逾530點，標普重返4,200點關卡之上，那指強漲近3％告別最糟熊市，

道瓊指數漲535.1點或1.63％，收33,309.51點。

那斯達克指數漲360.88點或2.89％，以12,854.8點作收。

標普500指數漲87.77點或2.13％，收在4,210.24點。

費城半導體指數漲121.80點或4.25％，收在2,988.71點。

美國勞工部10日公布，7月CPI按月持平，低於6月的1.3％與市場預期的0.2％增幅。其中能源價格大跌4.6％，但食物價格攀升1.1％。

7月CPI年增率為8.5％，低於6月的9.1％與分析師預估的8.7％增幅。

Quadratic Capital Management創始人戴維斯（Nancy Davis）表示，如果通膨持續走低，聯準會貨幣緊縮的步伐可能會開始放慢。

為了對抗通膨飆漲，Fed今年3月開始啟動升息循環，迄今已四度升息、調升利率9碼。據芝加哥商品交易所（CME）FedWatch顯示，對於聯準會9月升息3碼的預期，從先前的近70％下降至42.5％。

經濟學家表示，儘管Fed官員樂見通膨降溫，但距離9月下次例會仍有一段時間，他們將會觀察8月非農報告與CPI數據表現後，再做出升息2碼或3碼的決定。

個股表現

大型科技股表現，蘋果漲2.62％、谷歌漲2.68％、微軟漲2.43％、Meta（臉書母公司）漲5.82％、亞馬遜漲3.53％、網飛漲6.16％。

晶片股方面，英特爾漲2.46％、德儀漲3.04％、博通漲3.31％、輝達漲5.92％、高通漲3.14％、艾司摩爾漲4.61％、美光漲3.80％、超微漲3.67％。

綠能及電動車概念股，First Solar漲5.05%、SunRun漲8.66%；特斯拉漲3.89%、Rivian漲1.91%、Lucid漲4.35%。

能源股方面，埃克森美孚漲0.95％、雪佛龍漲0.26％。

中概股方面，阿里巴巴漲1.36％、京東跌2.77％、愛奇藝漲2.72％、網易漲0.49％、微博漲1.92％、百度漲1.58％。

台股主要ADR表現，台積電漲4.06％、聯電漲5.25％、日月光漲5.09％、中華電信漲1.03％。

歐洲股市

倫敦FTSE 100指數漲18.96點或0.25％，以7,507.11點作收。

法蘭克福DAX 30指數漲165.96點或1.23％，收在13,700.93點。

巴黎CAC 40指數漲33.44點或0.52％，收6,523.44點。

泛歐指數SOTXX 600漲3.9點或0.89％，收439.88點。

國際油價

美國西德州中級原油（WTI）漲1.43美元，來到每桶91.93美元。

倫敦布蘭特原油期貨漲1.09美元，來到每桶97.40美元。

延伸閱讀

美7月通膨降溫 CPI年增降至8.5%

美7月線上物價 終止連25漲