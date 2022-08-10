加密幣暴跌 Coinbase第二季虧損超預期

今年來受到風險資產波動劇烈，導致投資者大幅降低對加密幣的交易，美國最大加密貨幣交易所Coinbase Global第二季虧損較預期擴大。

Coinbase表示第二季總成交量腰斬至2,170億美元，其中散戶成交量重挫68％、法人機構成交量也大跌46％。Coinbase還預期本季成交量將再度下滑，主要原因是部分加密幣新創公司聲請破產與金融市場普遍疲弱不振。

至於Coinbase第二季財報經調整後虧損達每股4.76美元，原本市場預期為虧損2.65美元。另外營收也遽減63％，遜於市場預期。

（工商時報／蕭麗君 ）

加密貨幣低迷 Coinbase盤後重挫5%

加密貨幣交易所Coinbase盤後公布第2季財報，受到今年加密貨幣市場低迷影響，單季營收8.08億美元，低於市場預期，季減31%、年減63%，並較去年同期由盈轉虧，單季淨虧損11億美元，每股虧損4.98美元，遠差於市場預期的虧損2.65美元，Coinbase 9日股價重挫10%，盤後續跌超過5%。

Requisite資產管理合夥人托金頓：「做為一個投資人，這會是你想要進場的股票，你可以賣出買權來大賺一筆，掌握股票波動性的優勢，如果你從長期範圍操作買賣權，我覺得很合理，尤其是虛擬貨幣已經進入熊市，而且短期內將持續。」

Coinbase同時也下修全年展望，每月交易用戶（MTU）由原先預估的500~1,500萬人，減少為700~900萬人，每月用戶平均交易營收（ATRPU）預估落在20多美元偏低區間，Coinbase股價自去年11月以來已經下跌超過7成，今年六月也解僱了18%員工，前景不容樂觀。日前高盛也將Coinbase降評至”賣出”等級。

（非凡新聞／龐向宜綜合外電報導）

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