美五大半導體巨擘降財測 台股供應鏈承壓

全球通膨升溫導致消費力道減緩，許多半導體大廠皆陸續調降財測，美國記憶體大廠美光（Micron）也在此列，該公司9日給出悲觀展望，使美國晶片股應聲重挫，以下整理近日調降財測的美國半導體企業。

1. 美光（Micron）

由於電腦記憶晶片的需求疲軟，美光下調了第四季 （截至8月底） 的營收，估計可能會落在6月30日法說會預測區間的底端，也估計2023會計年度第一季的出貨量大幅下滑，衝擊公司營收，自由現金流預計會降至負值。

台廠美光概念股：鈺創、旺宏、群聯、點序、華邦電、南亞科、茂矽、威剛、宇瞻、品安、晶豪科、宜鼎及十銓等。

2. 輝達（Nvidia）

輝達本周一發布財測預警指出，由於遊戲晶片營收銳減，會計年度第二季（截至7月底）營收、毛利及獲利都低於市場預估，第二季營收為67億美元，較5月時預測的81億美元減少17％，其中，遊戲營收估大跌33％，為20.4億美元。

台廠相關概念股：京元電子、微星、精英、雙鴻、台星科、健策、華碩、旺矽、台積電、承啟、日月光投控、動力-KY等12檔。

3. 英特爾（Intel）

英特爾七月底公布第二季營收下滑22％至153億美元，寫下逾10年以來最大的營收衰退，並預期第三季營收大約會是150億到160億美元，遜於華爾街原估的180億美元。英特爾也將全年營收下調至650億到680億美元之間，遠低於市場預估的740億美元。

台廠相關概念股：華碩（2357）、微星（2377）、廣達（2382）、台積電（2330）及緯穎（6669）等。

4. 高通（Qualcomm）

高通上一季銷售較去年同期成長36%，銷售額達109.4億美元，本季營收展望大約介於110億到118億美元之間，遜於外界預期的119億美元。由於經濟疲軟，智慧型手機銷售量下滑，高通估計，本季經調整後的每股盈餘落在3至3.3美元間。

台廠高通相關概念股：欣興、景碩、南電、台星科、華晶科、正文、矽格、華碩、華通、聯詠、世芯-KY、璟德、台積電、啟碁等。

5. 超微（AMD）

超微上周公布第二季財報，雖繳出亮眼成績，但第三季財測遜於預期，執行長蘇姿丰預估PC銷售將以15%至17%的幅度持續下滑。

台廠AMD相關概念股：台積電、聯電、欣興、日月光投控、宏碁、祥碩、技嘉、華碩、微星、奇鋐等。

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