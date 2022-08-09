拜登簽晶片法案 白宮：已湧現440億投資

美國總統拜登（Joe Biden）9日簽署晶片法案，將為美國的半導體產業挹注520億美元的資金，用於推動晶片相關的研究與發展，以加強美國的國家安全。

在全球晶片持續短缺的情況下，晶片法案旨在強化美國科技，提升其對中競爭力，晶片法案於7月27、28日分別獲得美國參議院和眾議院通過，整體法案規模達2,800億美元，其中包括為半導體產業提供520億美元的補助，盼能吸引企業在美國製造與研發晶片。

白宮透露，已有數家企業受到這項法案的激勵宣布將對半導體產業進行投資，目前已累積超過440億美元，其中400億來自於美光（Micron）新公布的計畫，該公司周二宣布，預計在2030年前投資400億美元的資金用於在美國國內生產晶片，白宮指出，美光此舉不僅能創造8,000個工作機會，更能將美國在記憶體晶片生產市場的占比從2%拉高至10%。

此外，高通（Qualcomm）也宣布擴大向格芯（GlobalFoundries）的紐約工廠採購價值42億美元的晶片，至2028年的總購買額將會達到74億美元。

新冠肺炎疫情導致全球一度陷入晶片荒，突顯了美國半導體產業對於海外供應鏈的依賴，也使美國的國安問題浮上檯面，晶片法案的目的便是要緩解晶片短缺問題，並同時將半導體產業鏈移回美國，以維護國家安全，因此該法案設下了「護欄」條款，要求獲得美國政府補助的企業10年內不得在中國或其他不友善國家設廠或擴大先進製程產能，外界擔憂恐會影響台積電、三星等企業在中國的布局。

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