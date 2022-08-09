柏克夏再加碼西方石油 持股比重超過20％

股神巴菲特旗下的柏克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）對西方石油（Occidental Petroleum）持股比重已超過20％，這也代表西方石油的部分獲利可列入自身財報，將為柏克夏獲利挹注數十億美元。

西方石油周一股價收在60.04美元。受到俄烏戰爭推升油價，這家石油大廠今年以來股價已上翻逾1倍。

柏克夏周一晚間申報資料顯示，該公司在8月4日到8日間支付3.91億美元，買進西方石油將近670萬股。

此次買進使柏克夏手中的西方石油股份已達在外流通股的20.2％，價值約113億美元。由於持股跨越20％門檻，柏克夏可依據會計權益法在財務報告納入西方石油的部分獲利。不過柏克夏也可能以對西方石油是被動持股為由，維持會計方法不變。

根據路孚特調查，分析師平均預估西方石油今年獲利約105億美元。

此外，柏克夏還手握西方石油100億美元的優先股，此為2019年協助西方石油併購阿納達科石油公司（Anadarko Petroleum）所提供的融資，另還有以大約50億美元購買西方石油8,390萬普通股的權證。

眼見柏克夏數次收購西方石油股票，一些分析師早已猜測這家巴菲特執掌的投資巨擘最終可能尋求買下西方石油所有股份。

柏克夏今年上半的營運獲利163億美元。該公司針對所投資的食品大廠卡夫亨氏（Kraft Heinz）、貨車休息站連鎖集團Pilot Travel Centers皆已採取會計權益法。柏克夏持有亨氏26.6％的股份，對Pilot Travel Centers的持股比重為38.6％，預計明年股權將提高至80％。

不過，柏克夏對同樣持有逾2成股份的美國運通（American Express）卻非如此，仍限制行使這個會造成影響力的會計規則。

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