比台海衝突更恐怖？專家曝最慘通膨未爆

近期台海危機快速升溫，市場擔心衝突一觸即發，影響恐怕會比俄烏衝突更劇烈，與此同時，全球通貨膨脹問題仍相當嚴重，有經濟學家認為，即使總體CPI（消費者物價指數）下降，但扣除能源與食物價格的核心CPI可能會一直居高不下，這代表通膨在經濟環境「根深蒂固」影響會更廣泛，問題會更難解決。

Fortune報導，本周美國7月CPI與核心CPI數據就會出爐，能否如市場預期出現下滑成為關注焦點，安聯集團首席經濟學家、劍橋大學皇后學院院長Mohamed El-Erian表示，即使整體數字因天然氣價格下降而滑落，但核心CPI的數字還是很難降下來。

Mohamed El-Erian認為，核心通貨數據是有「黏性」的，年底可能會落在4.5％至5.5％之間，還是比聯準會期待2％高出許多，「糟糕的是，核心CPI的數字很難降低，這代表通膨在經濟環境根深蒂固，影響會更廣泛。」

報導指出，為了打擊高通膨，美國聯準會今年以來已四度升息，但到目前為止未能反轉整個趨勢，6月的CPI年增率更是達到9.1％，創下1981年11月來最高的水準，美國時間周三7月的數據將會出爐，市場預期年增率落在8.8％左右，若成功觸頂，才會代表升息是有效果的。

（中時新聞網 郭宜欣）

延伸閱讀