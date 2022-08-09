美晶片法不只針對陸？1細節當心劍指台灣

提供520億美元補貼和激勵措施的美國晶片法（CHIPS and Science Act）闖關通過，該法案其中有項「10年條款」，即獲得補貼的業者，10年內將不得於大陸或其他不友善國家建廠，資深媒體人陳文茜分析指出，雖然晶片法案表面上看起來針對大陸，但其實也劍指台灣，她強調，許多人沒注意條文裡有警告勿「太過依賴台灣」的字眼。

陳文茜在《文茜的世界周報》節目中指出，美國前任總統川普企圖重振美國製造業，晶片法案自從川普主義崛起開始，直到拜登上台，川普主義仍未消失，她提到，晶片法案的主要精神，就是包括研發、技術、生產製造都是美國掌握。

陳文茜進一步表示，晶片法案有提到，美國上世紀發明半導體科技，而且矽谷貢獻很高，只是後來流向亞洲，條文裡頭更有警告不要太過依賴台灣的字眼，事實上，美國商務部長雷蒙多不只一次警告美國過度依賴台灣晶片，有一天恐怕會變成美國重大國家安全危機。

陳文茜表示，雖然晶片法案表面看起來針對大陸，其實某一程度直指台灣，雖然台積電董事長劉德音曾表示，大陸若武力犯台，將使世界秩序崩壞，造成美中台三輸的局面，而且把台積電留在台灣可以確保台海的安全，但這對美國來說沒有說服力，因為台海危機一直存在。

資深媒體人陳鳳馨則在《風向龍鳳配》節目中表示，美國晶片法案僅是補貼，恐怕無法從根本上改變美國不是適合製造地的事實，她強調，美國晶片生產最關鍵的問題是人力短缺與勞動力成本，以台積電為例，其在美國設廠所花費的人力成本比台灣多了50％。

（中時新聞網 邱怡萱）

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