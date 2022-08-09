台積電選邊站？美中惡鬥下這些企業都慘了

美國眾議院院長裴洛西（Nancy Pelosi）上周訪台，並與蔡英文總統會面，台積電創辦人張忠謀與董事長劉德音也參與迎賓午宴，台積電此舉被市場認為是在美中競爭選邊站，有專家坦言，隨著美中關係惡化，企業被迫「站隊」的狀況會持續出現，尤其處在關鍵供應鏈的公司。

台積電出席總統府宴請裴洛西的午宴引發熱烈討論，知名半導體專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）與諮詢公司Center for Innovating the Future聯合創辦人Abishur Prakash都認為台積電已經選邊站了，高燦鳴甚至認為，此舉已經打破台積電先前所打造的「中立」印象。

高燦鳴還提到，裴洛西訪台之際，美國通過520億美元晶片法案，提供在美設廠的企業補助，但法案也限制企業十年內不得增加在大陸投資或擴產，這樣的狀況可能導致台積電在大陸收入降低，「甚至形成了一個狀態，台積電的規模與實力仍是大家的代工廠，除了大陸之外。」

Fortune報導，風險管理公司Supply Wisdom、美國國防事務委員會成員Atul Vashistha表示，「裴洛西訪台後，大陸所展現的軍事動作，代表其認為自身的利益可以取代全球合作，未來企業將不得不選擇一方，尤其身處在關鍵供應鏈的公司。」

諮詢機構Red Branch Consulting創辦人、前美國國土安全部官員Paul Rosenzweig則說：「這次台灣企業的經驗警告所有美國企業，包括晶片公司與科技巨頭，他們與大陸的業務可能面臨風險。」

（中時新聞網 郭宜欣）

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