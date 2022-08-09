美企砍廣告支出 衝擊媒體業

美國從電視頻道到平面媒體因廣告收入放緩而對廣告市場前景不樂觀，顯示商界持續減少廣告支出的影響，除了已經拖累谷歌等科技業數位廣告營收成長放緩以外，還開始蔓延至傳統的媒體業。

華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）4日調降今明兩年展望，部份原因受廣告收入減少影響。CBS、《紐約時報》和《今日美國報》（USA Today）等新聞媒體近期都表示上一季廣告營收承受下跌壓力。

華納兄弟探索財務長維登費爾斯（Gunnar Wiedenfels）說，在不太有利的宏觀環境下廣告需求將更疲弱。

外界認為廣告市場前景不被看好，反映高通膨正影響民眾支出。像美國零售龍頭沃爾瑪（Walmart）最近警告食物與汽油等價格高漲已令大家減少消費。

廣告代理商群邑媒體（GroupM）前執行長戈特利布（Irwin Gotlieb）認為，沃爾瑪的警告令愈來愈多企業，因自身憂慮得到印證而減少廣告支出。

但仍有部份廣告代理商預期今年整體廣告支出強勁成長。像群邑6月預期今年全球廣告支出，扣除美國政治廣告後成長8.4％至8,375億美元。其全球情報部總裁威澤（Brian Wieser）說，考慮到目前市場極疲弱氣氛，這已是相對健全。

他說上半年數位廣告仍較去年同期呈兩位數增幅，電視廣告則大概持平。其估計第三季數位廣告將變弱。

據IHS Markit去年為廣告協會（Advertising Coalition）完成的研究，2020年美國每1美元廣告支出，能帶動近21美元的銷售活動。

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