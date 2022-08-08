美兼職人數大增 旺盛就業卻暗藏衰退訊號

美國7月就業數據輕鬆擊敗市場的預期，顯示在近來經濟出現疲軟跡象之際，就業市場依舊強勁。專家指出，上月非自願的兼職勞工人數大增，意味目前看來旺盛的就業市場，前景可能存在不穩定性。

受經濟因素影響的兼職勞工數大增值得關切，因為這通常是企業市況不佳、縮減工作時數所致，也或是這些人找不到全職工作而只好尋求兼職。

根據美國勞工部上周五公布資料，7月上述這類兼職勞工、也就是所謂的「非自願兼職人數」經季調後勁升30.3萬人至390萬人，反觀6月此數據大幅縮減70.7萬人。

不過雖然非自願兼職人數相當波動，但仍低於2020年2月所締造的440萬的歷史紀錄，當時新冠疫情爆發重創就業市場。

美國7月全職勞工數減少7.1萬人，兼職人數（包括自願與非自願）則躍升38.4萬人。相較於6月的報告，7月只能找兼職工作的人力減少，由於時數減少以及企業市況低迷，使得勞工被迫轉為兼職。

ZipRecruiter首席經濟學家波洛克（Julia Pollak）指出，該報告實際上反映就業市場「朝向錯誤的方向」，暗示著衰退可能就在眼前。

在此同時，7月臨時協助服務工作人數（temporary help services jobs）增長9,800人，是6月增加4,300人的兩倍以上。

波洛克提到，這些都是暫時招募來的人力是為了因應額外的工作，但也是僱主面臨經濟走軟時第一批裁撤的人力。

康乃爾大學資深經濟顧問格洛森（Erica Groshen）表示，數據具有爭議可能反映經濟的分化，例如一些產業陷入的困境更甚至其他行業，但也可能是先前招募強勁，導致企業現在修正徵才速度。