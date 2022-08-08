紐約聯儲：油價跌 消費者預期通膨放緩

紐約聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank of New York）公布調查報告顯示，由於汽油價格下滑，加上美國民眾相信房價和食品價格的上漲步調將會逐漸緩和，7月的消費者通膨預期數據出現了顯著下滑。

根據美國勞工部的數據，美國6月的消費者物價指數（CPI）年增9.1%，寫下1981年11月以來的最高通膨率，促使聯準會（Fed）積極調升利率以抑制通膨，執政黨民主黨也提出了降通膨法案，瞄準能源、醫療等領域，盼能為民眾減輕生活成本負擔。

紐約聯邦儲備銀行周一釋出的報告顯示，受訪者預期明年的通膨率將會回落至6.2%，未來三年則會降至3.2%，雖然仍較歷史數據高，不過和6月的數據相比已經有了大幅度的下降。

此外，民眾對於天然氣價格也恢復了信心，相較於過去一年60%的漲幅，受訪者認為明年僅會上漲1.5%，較6月下滑了4.2%，且根據美國汽車協會（American Automobile Association）的數據，過去一個月普通汽油的價格每加侖大約下降了67美分，雖然仍較一年前高出87美分，但下降幅度已經令市場重拾信心。

該報告也指出，明年整體家庭支出的上漲幅度預計將會下降至6.9%，和歷史數據相比雖然較高，但已經大幅低於5月份的9%。

為了減緩通膨，聯準會自今年3月展開升息周期，迄今已升息9碼（2.25個百分點），聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）更是於上周六表示，聯準會應持續像7月那樣升息3碼，直至通膨顯著下降為止。

聯準會近幾個月態度轉鷹，積極調升利率，使市場擔憂經濟恐會陷入衰退，不過7月的消費者通膨預期數據已露出了一絲曙光。美國勞工部將於周三公布7月份的CPI，若該數據也出現下降趨勢，有望讓聯準會在9月減緩升息步調。

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