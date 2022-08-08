通膨飆 英國人臨櫃提款控預算

隨著通膨飆至40年新高，英國人開始透過提領存款來控制預算。英國郵局公布最新統計指出，7月郵局個人儲戶臨櫃提領存款逾8億英鎊，創歷史新高。



英國郵局表示，7月個人臨櫃現金提款總額達8.01億英鎊（9.67億美元），月增近8％，改寫歷史新高，也是2021年12月之後第二度提款總額突破8億英鎊大關。



英國郵局進一步分析指出，隨著英國通膨率6月飆至9.4％的40年新高，更多英國人選擇用現金來管理每天的預算。



為了壓制通膨，英國央行上周四升息2碼，創17年來最大升幅，並預警長期經濟衰退即將到來。英國超市業者也表示，現在消費者大多增加消費次數，但減少消費金額，藉此管控好預算。



英國郵局並將儲戶增加提領存款的其他原因指向今夏宅度假（staycation）熱潮與民眾領取政府的能源補助，後者金額約9,000萬英鎊。



根據英國銀行暨金融服務業公會（UK Finance）的統計，受到非接觸式支付興起的影響，英國人現金使用率逐年下滑，2017年簽帳金融卡更取代現金，成為第一大支付工具。



根據英國提款機營運商LINK的資料，疫情爆發後更加速此一趨勢，今年7月透過自動提款機（ATM）領款的次數較疫前水準銳減約40％。



英國郵局儲務主管科斯利（Martin Kearsley）指出，「之前的資料顯示英國已是一個無現金的社會，但現在我們看到越來越多英國人依賴現金，目的就是管控好預算。」



擁有11,500家分行的英國郵局指出，7月除了個人現金領款創新高，個人現金存款則達13.5億英鎊，較6月增加2％，企業現金存款則達11.3億英鎊，月增1.9％，單月現金領款與存款總額為33.2英鎊，創歷史新高。