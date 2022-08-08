物價高漲 美國人卡債年增13％

紐約聯準銀行報告表示，美國家庭債務總額在第二季首度超過16兆美元。儘管這段期間貸款利率不斷攀升，信用卡債較去年同期增加約1,000億美元，相當於年增13％，為逾20年來最大增幅。反映物價高漲，令愈來愈多民眾必須舉債應付。



第二季家庭債務較季增2％至16.15兆美元，較2019年底即新冠疫情爆發前水準高2兆美元。主要是房貸金額季增1.8％至11.39兆美元所帶動。至於就學貸款維持在1.6兆美元附近。



最受關注是第二季卡債餘額將近8,900億美元，與前季相比增加460億美元。



據聯準會（Fed）資料，第二季全美商業銀行整體信用卡利率15.13％，較去年同期升高0.52個百分點。



紐約聯準銀行指卡債大幅增加，至少部份反映目前高通膨壓力下境況。因為高通膨促使聯準會積極地連續升息，使信用卡等借貸利率不斷上升，讓卡債族的財務負擔愈來愈大。



除了卡債金額大增外，第二季各商業銀行的信用卡新開戶達2.33億個，為2008年來最多。



因為物價高漲不斷，民眾被迫動用存款後，開始申辦更多信用卡來支應。據勞工部數據，6月個人儲蓄率下降至5.1％，為2009年8月以來最低。



儘管美國人負債攀升，但紐約聯準銀行指民眾的個人資產負債表整體仍然「強勁」。



總體而言，美國人第二季期間仍然能繼續償還債務，顯示勞動市場持續強勁，讓民眾有收入來源去應付債務。



紐約聯準銀行指出，雖然民眾的債務違約情況有溫和增加，但債務違約率仍處歷來極低水準。



即使民眾負債正快速增加，由於政府在疫情期間給民眾提出各種紓困，讓一般家庭都有不錯的處理債務能力。



但紐約聯準銀行暗示，部份低收入戶和次級房貸戶正愈來愈難應付其債務。