澳洲擬砍LNG出口 恐重創亞太天然氣市場

隨著能源保護主義在全球興起，天然氣生產大國澳洲有意限制液化天然氣（LNG）出口，這也使得原本就遭遇天然氣供應緊縮與來自歐洲買家爭搶的亞太天然氣市場再度受到打擊。



過去數月受到歐洲買家趕在冬季前大肆搶購澳洲天然氣，希望藉此取代受限的俄羅斯天然氣，導致亞太LNG市場供應更加吃緊。



根據媒體報導，澳洲為因應明年國內LNG供給將出現缺口，該國政府計畫減少海外銷售轉而供應國內消費。



澳洲競爭與消費者委員會（ACCC）卡絲‧高特莉布（Gina Cass-Gottlieb）上周指稱，為了保護東海岸能源安全，她建議資源部長應啟動澳洲國內天然氣安全機制（ADGSM）的第一步。



由於澳洲東海岸所使用的天然氣，多由出口到亞洲與其他國家的LNG生產商提供。一旦國內出現短缺，ADGSM將可禁止這些業者出口LNG。



澳洲LNG生產商向海外銷售的天然氣多透過長期合約進行，不過他們也在現貨市場銷售臨時與非長期合約的LNG。沒有能力簽訂長期合約的國家通常被迫在現貨市場購買LNG。



能源經濟與金融分析機構分析師雷諾（Sasm Reynolds）指出，ACCC提議的削減LNG出口，只會限制並非經由長期合約銷售的天然氣，因此對日本、韓國與中國大陸主要買主影響很小。儘管如此，它們還是會感受到LNG供應緊縮與價格上漲的壓力。



根據普氏LNG日韓基準（Platts JKM）期貨顯示，自2月下旬俄烏戰爭爆發前迄今，北亞LNG價格已經飆漲近8成。5日收盤報每百萬英熱單位44.66美元。



至於因為該措施而遭受較大衝擊的反是孟加拉與巴基斯坦等亞洲開發中國家，由於沒有能力在現貨市場購買足夠數量的LNG，恐令這些國家陷入能源短缺與停電危機，並因此瀕臨經濟崩潰邊緣。此外選在今年首度向澳洲進口LNG的菲律賓也將面臨新的變數。