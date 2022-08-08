澳洲擬限制天然氣出口量 多國經濟快崩潰

俄烏戰爭爆發後，全球天然氣供不應求的狀況更為嚴重，如今又傳出澳洲有意限制天然氣的出口量，此舉將讓亞洲能源市場雪上加霜，尤其是菲律賓、孟加拉及巴基斯坦等買家會受到嚴重打擊，國內經濟也瀕臨崩潰邊緣。

CNBC報導，澳洲近來掀起保護國內天然氣產量及減少出口的聲浪，主因是該地區也出現供應量拉警報的狀況，接下來可能會採取行動確保國內有足夠的使用量。

然而，此舉將讓無法出高價跟歐洲國家競爭的亞洲國家，面臨買不到天然氣現貨的困境，分析師Sam Reynolds表示，「孟加拉、巴基斯坦等亞洲開發中國家不得不放棄在現貨市場購買天然氣，這會導致他們出現燃料短缺甚至是停電的狀況，國內經濟也瀕臨崩潰邊緣。」

Sam Reynolds補充說道，菲律賓試圖進入天然氣市場，並在此時進口首批天然氣，這會讓他們面臨相當嚴峻的考驗，「無法在市場上開出具有競爭力的價格，可能會導致下游的發電廠陷入停滯。」

原先外界擔心此事會引發日本、南韓及大陸進口天然氣的價格，但Sam Reynolds說：「目前澳洲削減的方式是天然氣現貨，長約客戶的影響較低，這也代表對日韓、大陸的影響微乎其微，這些買家透過長期合約購買7成至8成的天然氣。」

（ 中時新聞網 郭宜欣）

延伸閱讀

用電需求大 傳陸擬解除澳洲煤炭進口禁令

大洋洲｜澳洲缺電逼走製造業