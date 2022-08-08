美股漲跌互見 輝達領晶片股走跌

美國公布7月非農就業人口新增52.8萬人，遠優市場預期，市場擔憂聯準會恐延續鷹派升息步伐，美股走勢陷入震盪，美股8日四大指數漲跌互見，美國參院周末以51比50票通過民主黨提議的《降通膨法案》（Inflation Reduction Act），激勵電動車、綠能概念股走勢，包括Rivian、Lucid、First Solar均強勢表態，大型科技股漲跌互見，晶片股慘跌，台積電ADR大跌逾2％。

道瓊指數漲29.07點或0.09％，收32,832.54點。

那斯達克指數跌13.1點或0.1％，以12,644.46點作收。

標普500指數跌5.13點或0.12％，收在4,140.06點。

費城半導體指數跌49.05點或1.61％，收在3,004.34點。

美國公債殖利率走跌，2年期及10年期利差達46個基點，為近22年最大。美元指數一度失守106關卡。此外，投資人持續關注即將於10日公布的美國7月消費者物價指數（CPI），市場預期6月CPI年增9.1％已經見頂。

美國聯邦參議院於周末表決通過了民主黨所提出的《降通膨法案》，該法案的規模達4,300億美元，旨在對抗氣候變遷、降低藥品價格並提高企業稅等。參議院周末經歷了馬拉松式的言詞辯論後，最終由美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）投下了關鍵性的一票，以51票對50票的票數通過了該法案，並將其交付給眾議院，眾院預計將於周五進行投票。

繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）周一布財測預警，表示本會計年度第二季（至7月底）銷售將不如預期，主因是遊戲晶片營收銳減。預估需求不振，輝達將提列13.2億美元庫存損失。8日收盤重挫6.30％，報177.93美元。

個股表現

大型科技股表現，蘋果跌0.29％、谷歌跌0.07％、微軟跌0.92％、Meta（臉書母公司）漲1.88％、亞馬遜跌0.99％、網飛漲2.96％。

晶片股方面，英特爾跌0.03％、德儀跌0.81％、博通跌1.07％、輝達跌6.30％、高通跌1.60％、艾司摩爾跌0.79％、美光跌1.62％、超微跌2.19％。

綠能及電動車概念股，First Solar漲4.75%、SunRun漲2.71%；特斯拉漲0.78%、Rivian漲6.78%、Lucid漲 3.71%。

能源股方面，埃克森美孚漲0.57％、雪佛龍跌0.15％。

中概股方面，阿里巴巴跌1.86％、京東跌4.96％、愛奇藝漲0.26％、網易漲0.54％、微博漲1.42％、百度跌1.03％。

台股主要ADR表現，台積電跌2.04％、聯電跌1.44％、日月光跌0.33％、中華電信漲0.40％。

歐洲股市

倫敦FTSE 100指數漲42.63點或0.57％，以7,482.37點作收。

法蘭克福DAX 30指數漲113.76點或0.84％，收在13,687.69點。

巴黎CAC 40指數漲52.09點或0.8％，收6,524.44點。

泛歐指數SOTXX 600漲3.21點或0.74％，收438.93點。

國際油價

美國西德州中級原油（WTI）漲1.75美元，來到每桶90.76美元。

倫敦布蘭特原油期貨漲1.73美元，來到每桶96.65美元。

延伸閱讀

輝達發財測預警 股價重摔

美參院通過降通膨法案 關鍵一票靠她

軟銀上季虧234億美元 史上最慘

蘋果 秋季將辦兩場發表會