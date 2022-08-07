加薩走廊硝煙瀰漫 以巴達成停火協議

以色列軍方與巴勒斯坦武裝團體「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織」（Palestinian Islamic Jihad，簡稱傑哈德）於5日爆發軍事衝突，使加薩走廊（Gaza Strip）再次遭受砲火襲擊，經過埃及出面調停，雙方於周日達成停火協議，有望終結連日來的衝突。

加薩走廊自2007年起由伊斯蘭遜尼派組織哈瑪斯（Hamas）控制，長年在以巴衝突下遭受襲擊。不過，據外媒報導指出，以色列本次的攻擊目標並非哈瑪斯，而是同為遜尼派的傑哈德，以色列於5日對加薩走廊展開空襲，戰火延燒近三日後造成41名巴勒斯坦人死亡，也讓數十萬以色列人的生活受到影響。

傑哈德與哈瑪斯目標一致，雙方皆主張消滅以色列，且皆有獲得伊朗的金援。本次戰火的主因是由於以色列逮捕了一名伊斯蘭聖戰組織的指揮官，並因此針對另一名指揮官在加薩走廊展開空襲，作為回應，傑哈德也向以色列發射了數枚火箭彈。而哈馬斯對此則保持觀望，以避免戰火破壞以巴之間的經濟協議，包括以色列提供給巴勒斯坦人的工作許可證等。

經過埃及介入斡旋後，以巴雙方於周日取得停火共識，於當地時間晚上11點30分生效，不過在停火協議生效後，雙方仍零星的砲火攻擊。