美參院通過降通膨法案 關鍵一票靠「她」

美國聯邦參議院於周末表決通過了民主黨所提出的《降通膨法案》（Inflation Reduction Act），該法案的規模達4,300億美元，旨在對抗氣候變遷、降低藥品價格並提高企業稅等。

這項法案包含3,700億美元的預算用於推動美國的氣候目標，將會提供租稅減免激勵企業轉向再生能源，也會針對在石油和天然氣鑽探過程中產生過量甲烷排放的公司徵收費用；另外，該法案也包含了用於醫療保健方面的640億美元預算，將允許聯邦醫療保險（Medicare）就部分藥物的價格進行談判，有望緩解美國醫療保健的不平等問題。

參議院周末經歷了馬拉松式的言詞辯論後，最終由美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）投下了關鍵性的一票，以51票對50票的票數通過了該法案，並將其交付給眾議院，眾院預計將於周五進行投票。

參議院的民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）指出，這項法案是獻給對於國會失去信心的美國人，他進一步表示，本次的法案有望改變美國長達數十年的時間，意味著「參議院正在創造歷史」。

美國6月的通膨率飆破9%，創下逾40年來的新高，通膨率飆升使政府執政成效遭遇質疑聲浪，也為即將於11月登場的期中選舉增添了不確定性，因此民主黨人期盼能在8月休會前通過這項被視為是抗通膨利具的法案，盼能讓其在期中選舉中取得優勢。不過這項法案遭到共和黨批評不僅無法解決通膨問題，更會在當前經濟面臨衰退風險的時候扼殺就業市場。

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