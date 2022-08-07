電子廢料堆成山 歐盟民間組織推合法回收

消費電子產品每兩、三年汰舊換新的周期逐漸成為「計畫性報廢」的商業策略，導致電子廢料堆積成山，間接影響開發中國家兒童健康，促使歐盟在今年立法統一充電器規格，也讓越來越多民間組織推動合法回收。

西雅圖電子廢料監督組織Basel Action Network主管帕克特（Jim Puckett）表示：「計畫性報廢讓電子廢料問題惡化。現在大家認為一台新電腦只能用3、4年，每兩年就要換新手機。這座電子廢料山越來越大。」

聯合國資料顯示2019年全球一共製造53.6公噸電子廢料，其中只有17.4％回收。美國環保局（EPA）也表示，從美國及其他已開發國家運往開發中國家的廢棄電子裝置數量超乎想像，而開發中國家多半因為難以拒絕進口或缺乏適當回收管道而成為電子廢料垃圾場。

世界衛生組織（WHO）在去年警告，電子廢料丟棄與處理作業嚴重影響兒童健康，除了損害肺功能並造成基因受損之外，也可能提高日後罹患癌症、心血管疾病等慢性病的風險。

世衛組織統計全球有超過1,800萬名兒童及青少年「積極參與」非法電子廢料處理，因為兒童靈巧的小手擅長在堆積成山的廢料中尋找值錢金屬，導致開發中國家的廢料處理場濫用童工。

隨著民間團體在全球炒熱環境正義議題，歐美政府也開始推動立法。歐盟在今年6月立法統一充電器規格，希望藉此減少消費者換新充電器的頻率。美國雖然難以在今年通過聯邦立法，但民間企業及非營利組織也陸續發起鼓勵消費者自行維修電子裝置或回收的計畫。

蘋果、三星電子都在今年推出DIY維修服務，提供原廠零件讓用戶自行維修裝置。國際永續電子裝置回收組織（SERI）制訂了一套電子廢料回收的認證標準，鼓勵企業遵照標準來丟棄、回收電子裝置，並提供線上工具讓消費者搜尋鄰近的認證回收中心。