聯準會9月再升3碼？緊盯7月CPI報告

美國就業報告意外強勁，也讓聯準會（Fed）9月例會升息3碼機率大增，受此影響，美股5日跌多漲少。而左右聯準會升息速度的重要數據－7月消費者物價指數（CPI）年增率10日出爐，專家預估將略緩和，年增8.7％。

美國7月新增就業人口激增52.8萬人，遠優於市場預期，連續19個月增加，且失業率跌至疫情前的水準3.5％，反映就業市場強勁成長。

根據利率期貨盤顯示，最新就業報告出爐後，投資人押注9月升息3碼的機率升至近70％，相較於報告公布前的40％。

摩根大通首席美國經濟學家費羅利（Michael Feroli）指出，就業數據緩解經濟衰退擔憂，但也加重聯準會繼續激進升息憂慮。他已將9月例會升息預期上修至3碼。

美國勞動市場強勁對聯準會官員而言是一把兩面刃，可讓聯準會繼續升息打壓通膨，又不致造成失業率躥升，但也顯示勞動市場需要降溫，才能協助抑制物價上漲壓力。

投資公司50 Park Investments執行長薩漢（Adam Sarhan）指出，強勁的就業報告增添聯準會升息壓力，市場再次擔心聯準會將大舉升息。若聯準會升息力道過猛，可能造成經硬著陸。

投資人焦點接下來轉至7月通膨報告，市場預期美國7月通膨率可能年增8.7％，較6月的9.1％和緩。

多位聯準會官員近日表達繼續緊縮貨幣的決心，直到明確的證據顯示通膨率朝著2％的目標前進。而就業報告只會進一步強化聯準會的升息決心。投資銀行B. Riley首席市場策略師霍根（Art Hogan）指出，預期聯準會明年降息的人，不得不改變看法。

在美股方面，道瓊工業指數5日收盤上漲0.23％，報32,803.47點，不過周線依然收黑，全周下跌0.1％。

標普500指數儘管5日下跌0.16％，收在4,145.19點，那斯達克指數下跌0.5％，報12,657.56點，但周線雙雙收高，標指攀升0.4％，那指勁揚2.2％。

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