植物肉太貴退燒 Beyond Meat砍財測裁員

植物肉大廠Beyond Meat 4日調降今年全年營收預測並宣布將裁員4％人力。原因在於通膨高漲促使消費者縮減開銷支出，轉而購買價格較便宜的傳統肉品，走紅四年的植物肉品出現退燒。

Beyond Meat周四公布第二季財報顯示，上季營收年減1.6％至1.47億美元，低於市場預期的1.492億美元。第二季淨損9,710萬美元，相當於每股虧損1.53美元，不如分析師預估的虧損1.18美元與去年同前的虧損31美分。

Beyond Meat表示，上季業績表現欠佳，原因在於整體經濟面臨的不確定性升高，加上通膨升溫，消費者因此改買較便宜品牌或傳統肉品。

該公司執行長布朗（Ethan Brown）引用數據指出，美國家庭購買植物肉的比重持續下滑，此為四年多以來首見。植物肉價格向來高於傳統肉品，但Beyond Meat有信心兩者價格很快將趨於一致。

為了消化多餘庫存，Beyond Meat在歐洲部分地區實施打折促銷，亦拖累第二季業績。

Beyond Meat周四亦下調今年營收預測，從先前預估的5.6億美元～6.2億美元下修至4.7億美元～5.2億美元區間。理由除了物價飆漲壓縮民眾荷包外，美國聯準會激進升息引發經濟衰退疑慮也是其一因素。

為了刪減支出，Beyond Meat宣布裁員全球約4％員工，此舉每年預估可省下800萬成本。截至2021年底，該公司旗下擁有1,108名全職員工與311名全職契約工人。

Beyond Meat預估，本季材料與生產費用恐升高。該公司預計支出100萬美元用於資遣，而這勢必影響第三季業績。

投資機構Oppenheimer分析師帕瑞克（Rupesh Parikh）表示，Beyond Meat下修全年財測，引發市場對於他們手頭剩餘現金能否持續推動未來成長的擔憂。

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