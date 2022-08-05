穀物供應回穩 糧價連四降

全球經濟前景惡化導致糧食需求減少，而俄烏協議重啟黑海出口及其他因素促使穀物及植物油供應增加，導致國際糧食價格至7月為止已連續四個月下滑，且7月創下將近14年來最大跌幅。

聯合國糧農組織（FAO）追蹤穀物、植物油、乳製品、肉品、糖等五大類商品統計而成的糧食價格指數在7月下跌13.3點至140.9，連續第四個月下滑，並創下2008年10月以來的最大月跌幅。

7月糧食價格大跌的主因是穀物及植物油價格銳減。糧農組織穀物價格指數在7月月減19.1點至147.3，其中小麥價格跌幅最為顯著，7月價格月減14.5％，原因除了俄烏協議重啟黑海穀物出口之外，北半球小麥豐收也壓低價格。

除了小麥之外，糧農組織追蹤的所有穀物價格在7月全面下跌，其中穀粒價格月減11.2％，是連續第四個月下滑。玉米價格也在7月月減10.7％，高粱及大麥價格分別月減12.8％及12.6％，就連稻米價格也在7月下滑，是今年以來首例。

糧農組織植物油價格指數在7月大跌40.7點至171.1，創下10個月新低，諸如棕櫚油、大豆油、菜籽油、葵花油等價格全面下跌。全球最大棕櫚油出口國印尼近日出口量增加，導致價格連四個月下滑。近日國際油價走跌，也壓低植物油價格。

糧農組織追蹤的乳製品、肉品及糖價格在7月也普遍下跌，只是跌幅不及穀物與植物油來得顯著。乳製品價格指數在7月下減3.8點至146.4，主因是脫脂奶粉價格銳減。

肉品價格指數在7月減0.6點至124.0，是先前連續六個月上漲後首度下跌，主因是澳洲羊肉出口增加造成羊肉價格大跌。牛肉價格同樣在7月下跌，唯獨家禽價格在7月上漲，因為北半球禽流感疫情影響供應。

7月糖價指數月跌4.4點至112.8，不僅是連續第三個月下滑，更創下五個月低點，主因是7月上半巴西產量超乎預期。

黑海恢復貿易 烏國盼金屬也能進來

俄羅斯及烏克蘭協議恢復黑海港口貿易後，烏克蘭穀物已陸續展開出口作業。黑海港口在5日又有三艘穀物船隊出港，並將迎接俄烏戰爭開打以來首艘貨船進港。烏克蘭政府進一步呼籲，希望協議能涵蓋金屬及其他商品貿易。

烏克蘭基礎建設部長庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）表示：「我們期望聯合國夥伴及土耳其提出的安全保證能持續發揮作用，讓烏克蘭港口食品出口更加穩定，有助所有市場參與者預期供應情形。」

自從7月22日俄烏兩國簽署黑海出口協議後，第一艘自烏克蘭港口敖德薩（Odesa）出口的穀物船已在8月1日出港，隨後在5日又有三艘貨船自黑海地區出發。

土耳其國防部長稍早在推特發文表示，5日自黑海出發的貨船包括一艘載有3.3萬公噸玉米的巴拿馬籍貨船，自敖德薩出發前往愛爾蘭。同日還有兩艘貨船自切爾諾莫斯克港（Chornomorsk）出發，分別載有1.3萬公噸及1.2萬公噸玉米，前往英國及土耳其。

5日黑海地區除了出口船隻之外，也迎來俄烏戰爭開打以來首艘進口船隻，預計抵達切爾諾莫斯克港後進行穀物裝船作業。庫布拉科夫表示，7月22日簽署協議後已有17艘裝滿穀物的貨船在黑海三大港口等候出港，預計黑海地區商品貿易在近期就能恢復到每日2至3艘貨船出港的頻率，未來可望達到每月100艘貨船出港。

他預期9月中至9月底期間，烏克蘭穀物出口量將達到每月300萬公噸，讓烏克蘭進帳10億美元。自從今年2月戰爭開打以來，烏克蘭經濟一蹶不振。雖然戰火延燒至今沒有落幕的跡象，但黑海出口協議讓烏克蘭經濟露出一絲曙光。

烏克蘭經濟部次長卡什卡（Taras Kachka）近日受訪時趁機呼籲：「黑海出口協議旨在恢復黑海地區物流及船隻移動，既然穀物能出口，鐵礦砂何嘗不可？」