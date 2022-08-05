野火季節才過半 歐洲已經燒掉兩個大台北

根據歐盟執委會旗下聯合研究中心（Joint Research Centre，JRC）資料顯示，今年夏天席捲歐洲的野火，是自有紀錄以來，燒毀面積第二大的一次災情，最麻煩的是，地中海地區典型的火災季節目前才剛過一半。

據《歐洲動態》（EurActiv）4日報導，十幾個歐洲國家遭受野火襲擊，迫使數千人撤離，許多房屋和企業都付之一炬。包括義大利、西班牙和法國在內的國家仍然面臨極端的火災風險。

Watch: Wildfires raging through #Europe this summer have burned the second-largest area on record, even though the region is only halfway through its typical fire season, according to data from the European Union’s Joint Research Center.https://t.co/7ZGTvEvx5C pic.twitter.com/x7Pye7H5rZ — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 4, 2022

資料顯示，至今歐盟國家的野火已經燒燬了60萬731公頃。 這是自2006年開始記錄以來所有年份的第二高的紀錄，2017年最慘重的一次為98萬公頃被燒燬，今年的焚燒面積將近兩個盧森堡那麼大（相近於兩個大臺北地區），然而地中海地區典型的火災季節是從6月開始一直持續到9月。

Firefighters attempting to put out the flames in Spain’s Castilla y León region found and rescued this dehydrated stag. Poignant reminder that humans aren’t the only ones suffering as Europe copes with ever-deadlier droughts, heatwaves and forest fires.pic.twitter.com/o5USnP83pI — Aitor Hernández-Morales (@aitorehm) July 22, 2022

目前氣候變化正在加劇這場火災，在炎熱和乾燥的條件下，使得火災蔓延得更快，燃燒時間更長、更猛烈，炎熱的天氣會使植被的水分流失，使其成為良好的燃料，從過去經驗來看，葡萄牙和希臘等南歐國家大多數夏天都會遇到火災，但這一次，炎熱的氣溫正在將極端的野火推向北方，德國、斯洛維尼亞和捷克共和國已會成為這次野火季節侵襲的對象。

西班牙萊里達大學森林工程教授雷斯科（Víctor Resco de Dios）說，法國和葡萄牙在 7 月初遭受的大火「極不尋常」，並表明氣候變化是如導致野火季節提前來臨，並持續更長時間。「今天這場大火已經難以撲滅，它越來越大。」

文章來源：Wildfires in Europe burn second-biggest area on record

（中時新聞網 張威翔）